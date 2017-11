Llegó el momento de la verdad: Atenas y Unión Vecinal definen el campeón del Clausura de la APdB

José Lorda, del Griego, y Juan Ignacio Bruno, del Amarillo, se acercaron hasta la redacción de este diario para palpitar el gran duelo

El Torneo Clausura de la Asociación Platense de Básquet (APB) llegó a su instancia cúlmine: esta noche, a partir de las 21:30 horas, Atenas y Unión Vecinal comenzarán la serie final para definir al campeón. Dicho encuentro se jugará en el gimnasio Dante Demo del Griego, mientras que el segundo partido se disputará el domingo en el Miguel García del Amarillo. En caso de necesitarse un tercer enfrentamiento, el mismo se disputará el martes 6 de diciembre en la cancha de Atenas.

La expectativa por dicha final es muy grande ya que, a pesar de no ser un clásico, se han enfrentado en varias instancias decisivas en el último tiempo. Además ambos vienen con buenos presentes en el Torneo Federal, en el caso de Unión, y en el Torneo Provincial, por el lado de Atenas. Es válido aclarar que entre ellos también saldrá el campeón de la temporada 2017 de la APB: si el Griego gana el Clausura se lo adjudicará por haberse quedado con el Apertura pero, si el campeón es el Amarillo, ambos equipos deberán enfrentarse nuevamente en una superfinal pautada para el 10 de diciembre.

Palpitando la final del Clausura se acercaron hasta la redacción de este diario José Lorda, ala pivot de Atenas, y Juan Ignacio Bruno, pivot de Unión Vecinal, quienes hablaron de cómo se imaginan los partidos y de las expectativas para los mismos. También hicieron un análisis del presente de sus equipos en sus respectivas competencias, poniendo además la cabeza en lo que se viene.

-¿Cuáles son las expectativas para la final del Clausura?

-(Lorda) Las mismas de siempre en este tipo de instancia, enfrentando a un equipo muy duro como lo es Unión, que ya nos conocemos porque nos hemos enfrentado muchas veces. Buscamos brindarle una linda serie a la gente y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para poder ganar.

-(Bruno) Siempre son las mejores, uno se prepara todo el año para esto. Las sensaciones son que, el que esté mejor en los cierres y afine más rápido los detalles, se va a quedar con el juego.

-¿Cómo piensan que serán los partidos?

-(L) Duros, intensos y con mucho desgaste que los van a ganar el equipo que ejecute mejor en los momentos claves. Nos conocemos mucho y por eso van a ser todos encuentros cerrados.

-(B) Van a ser durísimos, donde sabemos a qué juega cada uno y por eso se van a definir en las pequeñas cosas. Hay que estar bien despiertos y tratar de sacar ventajas de los detalles.

-¿Hay que doblegar esfuerzos en esta instancia del año?

-(L) Es costoso, es mucho desgaste. Al tener un plantel más joven que ellos es una ventaja nuestra, porque los pibes corren, corren y corren. Pero estamos en una parte del año en donde el cuerpo no está como en marzo o abril.

-(B) Es un momento complicado porque es el de mayor exigencia y, además, es un cierre no solo en el básquet sino en la Facultad por ejemplo, y todos estudiamos y/o trabajamos. Para colmo en nuestro plantel nos agarró un virus en donde cayeron en cama cinco chicos por fiebre, así que veremos como llegaremos al primer partido en ese sentido.

Además de hablar de la final, Juan Ignacio Bruno también hizo referencia a la actualidad de Unión Vecinal en el Torneo Federal. “Arrancamos muy bien, muy concentrados, sabiendo lo que tenemos que hacer. Nos habíamos propuesto una defensa muy aguerrida, y en la mayoría de los juegos salieron”; comenzó indicando, aunque agregó: “Creo que por el cierre del año en los últimos dos partidos tuvimos cierres para el olvido que nos los hizo perder. En este nivel te lo hacen pagar esas cosas”.

En cuanto a las metas para dicho torneo, dijo: “Nuestro objetivo es llegar bien a los play offs. El año pasado hicimos una muy buena fase regular, la mejor para el club, y quedamos afuera en el primer cruce. Años anteriores llegamos por la puerta de atrás y pasamos una ronda y después con el campeón Platense perdimos en el quinto juego”.

Por último, aseguró que aún ve lejos al Amarillo jugando en La Liga Argentina (ex TNA) por todo lo que implica ese torneo a nivel deportivo e institucional. “Es complicado porque necesitás jugadores profesionales, y el club dejaría de ser de barrio. Hoy en día no hay nadie que no tenga un laburo o estudie en el equipo, nadie se dedica de lleno a esto. Es una transformación muy grande”, cerró.

“NO PARAMOS EN LA COMPETENCIA Y CONSOLIDAMOS EL GRUPO”

José Lorda también se tomó unos minutos para charlar sobre el presente de Atenas, que además de jugar el torneo de nuestra ciudad está haciendo una muy buena campaña en la primera fase del Torneo Provincial. “Tenemos un plantel joven y recién está arrancando en una doble competencia, a diferencia de Unión que lo está haciendo hace años. El entrenador decidió no frenar, tener una continuidad, y por suerte dio sus frutos”, indicó.

“Como equipo sufrimos la pérdida de Matías Sesto y, a pesar de eso, por no frenar consolidamos el grupo. Estamos bien, pero esperemos mantenernos en la segunda fase del Provincial y no caernos como nos pasó en la temporada anterior”, prosiguió el ala pívot griego.

Atenas perdió el invicto a nivel local recién en las semifinales del Clausura ante Astillero, y sobre esto indicó: “Perder nunca es bueno, pero lo importante es que no sea en un momento definitorio. Perdimos un primer partido y sabíamos que teníamos dos más. Lo del invicto es anecdótico, pero al otro día había que salir a hacer lo mismo que en los 40 juegos anteriores”.

Para el cierre, y ante la consulta de si lo ve a Atenas en el Torneo Federal en un futuro cercano, respondió: “Por infraestructura y las ganas del club sí, pero en lo deportivo creo que nos faltaría algún refuerzo para hacer un papel digno en un torneo que es muy competitivo”.