Para River, el partido en el Bosque será un ensayo de la final por la Copa Argentina

Ariel Rojas se mostró recuperado de la lesión en el gemelo de la pierna derecha que lo dejó a un lado, participó del entrenamiento realizado ayer por el plantel en el predio de Ezeiza, y hay elementos suficientes como para imaginar que será el reemplazante de Enzo Nicolás Pérez en el viaje que River Plate hará el próximo domingo hasta nuestra ciudad para cruzarse con Gimnasia, desde las 21:30 en el estadio albiazul de 60 y 118.

Los Millonarios, tras la derrota del fin de semana como local de Newell’s, y con la final por la Copa Argentina, frente a Atlético Tucumán el 9 de diciembre en Mendoza como objetivo central, trabajó ayer con el plantel dividido en dos grupos, que realizaron tareas de potencia y capacidad aeróbica por un lado y movimientos regenerativos por otro.

Gonzalo Martínez, quien acusa los efectos de una contusión en el recto anterior de la pierna derecha, practicó ayer de modo diferenciado, juntamente con Enzo Pérez, con un desgarro en el biceps femoral, y el delantero uruguayo Rodrigo Mora, que se recupera de una intervención quirúrgica en una cadera.

El ingreso de Rojas por Enzo Pérez asoma entonces como la única variante que realizaría Marcelo Gallardo en el conjunto de Nuñez en el partido frente a Gimnasia, que estará más allá de lo que tiene que ver con el actual campeonato oficial, pues el cuerpo técnico lo tiene imaginado como una prueba definitiva para lo que será la final con Atlético Tucumán, favoritismo en el cual ha perdido en buena medida tras las últimas actuaciones realizadas en la competencia de la Superliga, donde el domingo contra Newell’s perdió una nueva posibilidad de acortar distancia con el puntero Boca Juniors.

Volviendo al caso Enzo Pérez, quien abandonó la cancha frente a Newell’s con una lesión muscular a los 30 minutos, su presencia está descartada por completo para el domingo en el Bosque. Su desafío está más allá, en llegar al cruce con los tucumanos. “Tengo la ilusión de llegar a la final, vamos a ver como marcha el día a día de la recuperación”, resumió el mendocino que está en plena etapa de recuperación.

El ex Estudiantes no se resigna a perderse la final de la Copa Argentina, y con optimismo comentó que “después del partido me dolía al caminar, pero ahora estoy mejor, y tengo la ilusión de mejorar para llegar al 9 de diciembre en condiciones de jugar... No quiero faltar a ese partido por nada del mundo”.

Respecto al Pity Martínez, se da por seguro que jugará contra Gimnasia pues su molestia no representa un problema muscular grave. “Sabía que no era muscular porque no sentí nada raro, sólo se trata de un edema por una paralítica en el partido con Unión, de la fecha anterior, por eso estoy tranquilo y ya pienso en empezar a recuperarme”, destacó.

Por otra parte, podría estar en condiciones de regresar al primer equipo el lateral paraguayo Jorge Moreira, que sumó minutos en Reserva luego de casi un mes de parate por un desgarro en el isquiotibial derecho.

Asimismo, Gallardo evalúa regresar al primer equipo a Javier Pinola y a Germán Lux, y seguirá de cerca la recuperación de Ariel Rojas, que sufrió una distensión muscular en el recto de la pierna izquierda y es altamente probable que ocupe la posición de Enzo Pérez.

investigan la denuncia

El candidato a presidente de River Plate, Antonio Caselli, manifestó que “la Justicia debe investigar esta anormalidad para garantizar que la elección va a ser completamente transparente y que deben aparecer los culpables que manchan a la institución”.

Caselli se refirió así a la denuncia anónima y a la investigación iniciada por el fiscal federal Guillermo Marijuan por la aparición de 6.000 personas fallecidas dentro del padrón.

“Esos 6.000 fallecidos que aparecen habilitados para votar no figuraban en el padrón anterior de 2013. Por lo tanto, fueron agregados en la gestión (Rodolfo) D’Onofrio con el único objetivo de fraguar la elección, por eso con mi equipo de trabajo redoblaremos el esfuerzo para fiscalizar la elección”, destacó el candidato.