“Tenemos que madurar como equipo y saber jugar de diferentes maneras”

El arquero de Gimnasia, uno de los jugadores con mayor proyección del club, dijo que no piensa en su prestigio personal, sino en el repunte general del Lobo en el campeonato

Alexis Martín Arias es uno de los valores con más proyección de Gimnasia. Sus buenos rendimientos los catapultaron a la consideración nacional. Eso sí, como todo arquero, está preocupado por la gran cantidad de goles recibidos por el equipo. De esto y de la actualidad del equipo habló en Abasto, en una rica conferencia de prensa.

Primero, se refirió a la derrota del domingo: “La verdad que nos dolió mucho este último resultado, porque habíamos hecho un muy buen partido contra Patronato e íbamos en búsqueda de la segunda victoria y entiendo que dimos un paso atrás. No fue lo ideal, sabíamos que era una cancha difícil, se nos complicó el partido y por momentos ellos tuvieron dos o tres situaciones claras, luego lo emparejamos, hasta que en una distracción ellos encuentran el gol y nos volvimos con las manos vacías”.

Se sabe que una de las premisas fundamentales de juego de Gimnasia es mantener la tenencia de la pelota, algo que no pudieron plasmar en la Docta: “es verdad que con Belgrano no lo logramos, también hay que saber jugar de la otra manera, hay rivales que intentan manejarte el balón, entonces como equipo nos sentimos un poco incómodos porque no pudimos tener la posesión de la pelota. Tenemos que madurar como equipo y saber jugar de varias maneras, tenemos que crecer, tenemos que agruparnos a la hora de defender y cuando tenemos la pelota, hacer nuestro juego”, argumentó el portero del equipo tripero.

Consultado sobre cierta falta de confianza por parte del plantel, dijo que “la verdad que pensamos en cómo estamos y tratamos de buscarle una solución. Somos, por lo que se ve en los resultados, un equipo intermitente y no queremos eso, al contrario, perseguimos la regularidad, entramos al campo de juego buscando ser un equipo positivo. Me quedo con los bueno que se hizo en el campeonato, que fueron los partidos contra Vélez y Patronato, tenemos que apuntar a repetir eso, para en estos dos últimos partidos levantar y terminar más arriba en la tabla de posiciones”, explicó el arquero mens sana en Abasto.

Al hablar sobre la falta de equilibrio del Lobo, que es a la vez uno de los equipos más goleados y también más goleador, marcó que “son datos que debemos tener en cuenta. Esto marca que la propuesta ofensiva es buena y hemos convertido en varios partidos, pero también tenemos un déficit en la defensa, obviamente que el hecho de que nos conviertan tantos goles hace que los partidos se tornen cuesta arriba. Y en un fútbol tan parejo, el que te conviertan siempre, hace que se complique todo”, explicó.

Cuando le preguntaron si pierde prestigio al ser el arquero más goleado del campeonato, marcó que “trato de no hablar del tema del prestigio y tampoco del plano personal. Obviamente que como arquero no me gusta que me conviertan, como a ningún arquero, pero el que pierde prestigio es el equipo y Gimnasia, porque nosotros estamos representando a una institución y cuando salimos a la cancha somos once, más los chicos que están afuera, tratando de dar lo mejor para poner a Gimnasia lo más arriba posible”, relexionó el joven guardameta del elenco tripero.

“solamente pensamos en ganar lo que queda”

Los resultados mandan en el mundo del fútbol y hasta el momento, los del ciclo Soso no son los esperados. Alexis habló sobre si sienten que será fundamental un triunfo para respaldar al DT: “solamente pensamos en estos dos partidos en sacar resultados positivos, para nosotros y para Gimnasia, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, también. Tenemos que unirnos y trabajar en conjunto para sacar esto adelante”

Sobre porqué no le encuentran la vuelta al momento defensivo del equipo, dijo que “estamos preocupados y ocupados en ese tema, a nadie le gusta ser la valla más vencida del torneo. Ahora se viene River, es una gran posibilidad de tomarnos revancha para nosotros, nos estamos preparando para darle una alegría a la gente de Gimnasia”, concluyó el joven arquero tripero. El Lobo buscará cerrar el año con una mejor imagen.

“ El partido que más me dolió fue con Chacarita, porque en el trámite habíamos sido superiores”

“ River tiene grandes jugadores y sería la mejor revancha ganar, para dar vuelta la historia”