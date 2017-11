Qué contestó Crespo sobre una posible chance para reemplazar a Gallardo

El ex delantero argentino Hernán Jorge Crespo, actual dirigente del Parma de Italia, dijo que el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, "llevó al club a la élite mundial pero en Europa no se dieron cuenta".

Crespo, de 42 años, que jugó en River Plate de 1993 a 1996 y que esta en la Argentina para apoyar la candidatura presidencial de Antonio Caselli en la elecciones de la entidad de Núñez, el próximo 3 de diciembre, también señaló que"sorprendió lo que logró Gallardo, si bien Ramón (Díaz) se lo dejó campeón”.

El delantero, que fue compañero de Gallardo en River y la selección argentina indicó en declaraciones realizadas anoche al programa Super Mitre Deportivo que “Gallardo llevó a River a la elite mundial, pero en Europa no se dieron cuenta”.

“Marcelo se preparó para esto, no me sorprendió como técnico porque como jugador era muy pensante”, añadió Crespo, quien tomó distancia de la posibilidad de ser un posible técnico, en el futuro, de River: "No es el momento de hablar de eso".

El ex delantero que también pasó por los clubes italianos Lazio, Inter, Milan y Genoa, y por el Chelsea de Inglaterra, se refirió a la eliminación de la selección argentina, que dirigía Marcelo Bielsa, en el Mundial de Japón-Corea 2002.

"El vestuario luego de la eliminación ante Suecia (1-1) era un drama. Nunca vi nada igual. Fue desgarrador porque había mucha ilusión, teníamos con que llegar más lejos”, manifestó el ex delantero que también jugó con Argentina los mundiales de 1998 y 2006.