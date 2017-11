Video: Continúa la pesadilla por la falta de agua en vasto sector de la Ciudad

Por segundo día consecutivo los vecinos padecían la escasez del preciado líquido, según ABSA provocada por una falla en la usina de Parque Saavedra

Entre la indignación y la incertidumbre vecinos de un vasto sector de la Ciudad volvían a dar cuenta hoy de la persistencia de los cortes de agua. Y en algunos casos, los más graves, el faltante de este servicio esencial se extienden desde hace una semana. En principio se creía que el problema afectaba exclusivamente el área de 60 a 72 y desde 1 hasta 31, pero con el correr de las horas fueron surgiendo reclamos también desde la localidad de Altos de San Lorenzo.

Ayer, cuando se produjo una catarata de reclamos por parte de usuarios damnificados, la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) adujo una falla en la usina del Parque Saavedra, donde a lo largo de la jornada trabajaron operarios y se divisaron una máquina retroexcavadora y otros elementos vinculados a las tareas de reparación.

Si bien ABSA comunicó que "estamos trabajando", todavía esta mañana había usuarios que padecían en carne propia el drama de las canillas secas, tal como ocurría en 20 entre 69 y 70, donde el corte se prolongaba desde el lunes. Una mujer dijo que apenas pudo juntar agua en unos baldes en horas de la madrugada y, tal como sucedió el martes, en las primeras horas de la mañana el suministro se volvió a cortar.

"Ahora no hay una gota de agua. Es imposible vivir así", dijo la vecina, fustigada por estar atravesando otra vez el mismo calvario.

María, de 16 y 71, contó que "en el barrio Meridiano V estamos sin agua desde hace 48 horas" y que "sólo vino (el servicio) a la noche y se volvió a cortar".

En tanto, Mabel, de 64 entre 15 y 16 dijo que "no doy más de no tener agua. Acá no hay defensa de ninguan gestión. No damos más".

Y prosiguió con su descargo: "La falta de agua es un problema constante. Como puede ser que con lo que pagamos no tenemos agua, y encima cuando hay no se puede tomar".

La escasez también se hacía sentir en hogares de 14 entre 63 y 64, 7 y 66, 1 y 66 y en 17 y 60, de acuerdo a la información suministrada por los usuarios.

A su vez, desde 70 entre 27 y 28, el nieto de una mujer llamada Isabel Aguirre (la titular del servicio), consignó que en su barrio la situación es aún más grave porque arrastran siete días consecutivos de faltante de agua.

"Estamos así hace una semana. En el pasillo hay tres canillas y con suerte podemos llenar un balde. Mi mamá es una señora grande, ni siquiera puede hablar por teléfono. Que alguien haga algo", expresó.

"Es vergonzoso que mi madre con 84 años tenga que pasar por esta situación, más cuando realiza el pago de la factura de forma religiosa. Hace ya muchos meses que el servicio es más que deficiente", comentó Guillermo Mendoza desde 17 y 70.

"Para colmo ABSA ya no atiende los reclamos y tampoco contesta el organismo de control. Estamos completamente indefensos", graficó el vecino mientras esperaba por la normalización del suministro.

Por su parte, Alfredo, de 18 entre 76 y 77, aseguró que en su casa no sale una gota de agua desde hace tres días, y que en Altos de San Lorenzo el escasez se siente por lo menos desde 72 a 80 y desde 13 a 22.