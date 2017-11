El kirchnerismo teme que "vayan detrás de Cristina"

Allegados a la ex presidenta consideran que la detención de Boudou "demuestra la persecución que hay"

El presidente del bloque de diputados del kirchnerismo, Héctor Recalde, admitió hoy que "no se puede descartar" que tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, "vayan detrás de Cristina (Kirchner) o Máximo (Kirchner)", al advertir que "este Gobierno no tiene límites".

Además, afirmó que el hecho de que hayan apresado a Boudou "demuestra la persecución que hay" porque "siempre estuvo a derecho".

"Este Gobierno no tiene límites, lo que uno pensaba que era imposible, se está dando. Entonces, no se puede descartar que vayan detrás de Cristina o de Máximo. Pero nosotros vamos a resistir estas cosas, porque estamos defendiendo la institucionalidad", afirmó el legislador al ser consultado si creía que la próxima detenida podía ser la ex mandataria.

En declaraciones a la prensa, Recalde vinculó la detención de Boudou a la denuncia de "cajoneo de causas" que sufrió el juez Ariel Lijo esta semana por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al que calificó como "un organismo de derecha donde están los estudios grandes".

En ese marco, sostuvo que la detención de Boudou "demuestra la persecución que hay porque siempre estuvo a derecho", y recordó que "el principio general en el derecho penal es la libertad, la excepción es la prisión".

"Estamos llegando realmente, en algunos casos, a un Estado policial. Hay tanta violación de la institucionalidad que estamos todos en libertad condicional, en definitiva. ¿Qué sentido tiene las imágenes de Boudou en jogging y descalzo? ¿Qué aporta a la causa, a la Justicia? No aporta nada, es igual a lo que pasa con Milagro Sala", aseveró.