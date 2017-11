Andrea Ghidone: "No me interesa vivir con alguien"

"Mi hogar ya está constituido con mi hija y yo, hoy prefiero no convivir con mi pareja", dijo la vedette uruguaya. Si bien se encuentra en pareja con Emiliano Valli hace siete años, rechazó cualquier chance de convivencia.

Es sabido que la artista es una persona de mente muy abierta y amante de la libertad, tanto personal como sexual. "La idea es empezar a ver qué pasa desde casas separadas. Tener una relación como la que uno sueña bajo el mismo techo o no, para mí eso no es un impediemento. No me interesa estar viviendo con alguien o estar con alguien si uno se lleva mal", comentó la uruguaya.

Hace algún tiempo la vedette subió los termómetros al confesar que "disfruto todas las posiciones sexuales", entre otras confesiones muy hot que no pasaron desapercibidas.

"El tema no pasa por darle el gusto al otro, hay que respetarse cada uno, hay que estar bien plantado con el ego, porque conozco parejas que accedieron al pedido del otro y después en lugar de fortalecer la pareja los arruinó", añadió la artista oriental.