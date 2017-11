Una denuncia de acoso sexual se coló en la elección estudiantil y fracturó una alianza “ganadora”

Un frente de izquierda que se encaminaba a ganar Trabajo Social voló por los aires por una denuncia de acoso. Se está investigando

| Publicado en Edición Impresa

Una denuncia de acoso sexual de una joven a un compañero de militancia terminó ayer en la fractura del frente estudiantil que mayores posibilidades tenía de ganar las elecciones en la facultad de Trabajo Social, y generó un clima tenso en esa unidad académica, donde las autoridades se están “ocupando del caso” pero “por ahora” y “por respeto a la seriedad de los hechos en cuestión” decidieron no hacer declaraciones públicas.

El Frente Crítico “Laura Iglesias” arrancó el miércoles la elección integrado por una fuerza histórica de Trabajo Social, denominada Insurrectos; la Corriente de Agrupaciones Universitarias Contra la Explotación (Cauce), un espacio que se reivindica socialista y “coquetea” con el antisistema, y la juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS-troskistas).

Ayer se quebró y cambió por completo el mapa electoral de la casa de estudios de 9 y 63.

El frente apartó a Insurrectos (donde milita el denunciado) y, manteniendo el nombre, decidió participar sólo en la elección de centro de estudiantes, no así en la de claustro, donde se eligen consejeros directivos y consejero superior. Todo fue avalado por la junta electoral.

En un sitio de facebook, la Corriente de Agrupaciones Universitarias Contra la Explotación dice: “Las compañeras de Cauce Trabajo Social queremos hacer público nuestro repudio a las prácticas machistas y patriarcales del militante de Insurrectos (lo nombran) hacia una compañera de nuestra facultad”.

Sigue. “Las feministas no aceptaremos jamás en nuestras filas a militantes que ejerzan violencias, porque nuestra lucha por un mundo nuevo no sólo es una lucha contra el capitalismo, sino que es una lucha porque éste caiga junto al patriarcado. En este sentido, reivindicamos el método del escrache para hacer visibles las violencias que sufrimos las identidades feminizadas y estamos más convencidas que nunca de que lo zurdo no quita lo macho”.

Luego aseguran que “la denuncia que publica la compañera visibiliza una situación de acoso, violencia física e intento de abuso”.

Y aseveran que “la forma en la que la organización (por Insurrectos) interviene ante los hechos deja a la luz una suerte de encubrimiento, resultado de cómo la cultura de la violación se nos cuela en nuestras organizaciones. Esto trae consigo una desvalorización y aislamiento de la compañera y una expulsión por omisión, otra forma de seguir ejerciendo violencia”.

Como se indicó, la situación es tan delicada que las autoridades iniciaron actuaciones sin realizar declaraciones públicas.

en saco roto

Como Insurrectos estuvo ligado a la juventud guevarista, desde algunos sitios se sugirió que la crisis en Trabajo Social podría repercutir en el Frente Dale -conducción de Arquitectura-, pues se encuentra integrado por la fuerza de orientación guevarista Agite Estudiantil y el Partido Obrero. Todo cayó rápidamente en saco roto.

Este diario habló con el dirigente de Agite Estudiantil, Santiago Gustavino, quien subrayó: “Nosotros rompimos con Insurrectos en 2014. Desde entonces mantenemos posturas bien diferenciadas. Ellos mantuvieron el sello, pero la agrupación de orientación guevarista en Trabajo Social es La Revuelta, con quienes sí articulamos”. Y aseguró que “el Frente Dale está muy, muy fuerte, combatiendo a la derecha en la facultad y en la Universidad”.

Volviendo al predio del ex Distrito Militar, vale recordar que allí compiten hasta hoy a las 18 el frente El Empuje (Patria Grande-PCR), actual conducción; La Fuerza de la Unidad (peronistas y kirchneristas); La Revuelta (guevaristas); Fup (La Cámpora-Quebracho); Ya Basta (troskistas); Sur (Libres del Sur), y el Frente Crítico Laura Iglesias que, desde ayer, integran Cauce y el PTS y compite sólo por el centro de estudiantes.

vota la escuela

La Sala 1 de la Cámara Federal de La Plata avaló que en las elecciones estudiantiles de la facultad de Medicina voten con total normalidad los alumnos de la Escuela de Recursos Humanos de la Salud, que dicta las licenciaturas en Obstetricia y en Nutrición, la tecnicatura en Prácticas Cardiológicas y la carrera de Enfermería Universitaria.

El fallo judicial rechazó, de ese modo, una presentación del decanato de la unidad académica de 60 y 120 tendiente a impedir que los estudiantes de la Escuela voten a la par de los de la carrera de Medicina. Y así le dio la derecha a una resolución de la Junta Electoral central que funciona en el Rectorado.

El padrón de la Escuela de Salud, situada en Berisso, está integrado por 6.380 alumnos. Sus votos se escrutarán hoy, a la tarde-noche, a la par del resto.

Hoy, a las 18, finalizan las elecciones estudiantiles en la Universidad