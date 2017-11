Un jubilado abrió fuego contra un grupo de chicos que jugaba a la pelota y baleó a uno

El acusado tiene 83 años y la víctima, 7. Recibió un tiro en una mano. Sucedió el lunes, pero el hombre recién fue detenido ayer

Un nene de 7 años terminó baleado en una mano, después de que la pelota con la que jugaba al fútbol con unos amiguitos cayó en un terreno y esto molestó al dueño de la casa lindera, que no tuvo mejor idea que atacar a tiros al grupo de niños. Aunque esto pasó el lunes, recién ayer fue demorado el acusado, que tiene 83 años y habría protagonizado incidentes parecidos: “Cada vez que los chicos cruzan la zanja para agarrar algo, este hombre siempre les larga los perros”, dijo la madre de la víctima, quien admitió que jamás pensó que “le iba a disparar a una criatura”.

Al atacante le imputan los delitos de “homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y tenencia ilegal de arma de guerra”, luego de que hallaron en su casa gran cantidad de municiones.

El fiscal de Baradero a cargo de la causa, Hernán Granda, explicó que el episodio ocurrió en la tarde del último lunes en las calles Mateo Sbert y Nieto de Torres, de San Pedro, cuando un grupo de chicos jugaba a la pelota frente a la casa del anciano.

Al parecer molesto porque la pelota cayó a un terreno baldío lindero al suyo, el hombre extrajo un arma de fuego y disparó hacia los menores, dijeron los voceros.

Como consecuencia de los balazos, que fueron al menos tres, un niño de 7 años recibió un tiro en la mano derecha, por lo que fue trasladado rápidamente al hospital local, donde fue operado y permanece aún internado fuera de peligro. No obstante, tiene “una grave herida en la mano que le podría provocar inmovilidad”, aclaró el fiscal Granda.

Sobre el acusado, el funcionario judicial dijo que no tiene antecedentes y que ordenó que sea sometido a peritajes médicos para determinar si fue consciente de la criminalidad de sus actos. Además, informó que continúa con diversas diligencias para reunir pruebas sobre su participación en el hecho.

“Tenemos el testimonio de la hermana del chico, el informe médico que dice que las lesiones son graves y no leves, y la declaración de la propia víctima”, añadió Granda.

“Lo que pido es que este hombre esté preso y justicia por mi hijo, porque si él no se corría, este hombre lo mataba”, dijo la madre, quien convocó a una marcha para pedir la detención del acusado y mantuvo la convocatoria tras su arresto.

Además, comentó que “primero el hombre les largó los perros” a los chicos, que luego disparó “un tiro hacia arriba, se escondió detrás de un árbol” y luego apuntó hacia la hermana del herido, a quien la bala le pasó cerca de la cabeza, para luego tirar hacia el nene.

“Está loco, trata a los chicos como si fueran animales, no tenía por qué tirarle a mi hijo”, exigió. Y agregó: “Me causa mucha tristeza porque no puede ser que defiendan más a este hombre que a un chico, nosotros somos gente humilde, no tengo para pagar un abogado, me comuniqué con el intendente porque me dijeron que me iban a ayudar y nunca vino nadie, no tengo una respuesta concreta”.

Por último, la mujer explicó que vio a su hijo en el hospital y que él “se acuerda de todo”: “Me contó todo y me preguntó si este hombre va a ir preso, porque si no, no quiere volver a mi casa”, añadió.

“Hoy fue mi hijo, pero mañana puede ser otro chico más del barrio”, finalizó.

“es un hombre peligroso”

Tras el hecho el fiscal solicitó la detención del agresor al juez de Garantías de San Nicolás Orlando Prati, aunque éste lo rechazó inicialmente por falta de pruebas. “Considero que es un hombre peligroso, sino no hubiera pedido la detención”, aseguró Granda, quien informó que realizó un allanamiento a la casa del hombre en busca del arma, aunque no fue encontrada.

No obstante, añadió, sí se secuestraron municiones de un arma calibre 38, el mismo con el que fue baleado el niño. Los cargos se agravaron, pero el imputado recién quedó detenido ayer.

La familia del pequeño baleado ratificó que hoy marcharán para reclamar que el acusado siga detenido.