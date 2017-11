La Justicia española dicta una orden internacional para detener a Puigdemont

La Justicia española emitió hoy una orden de detención europea y otra internacional contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro ex miembros de su gobierno destituido que se encuentran con él en Bélgica, lo que abre un nuevo frente en el conflicto de secesión de Cataluña.

Al cierre de una nueva jornada en el que la expectativa volvió a situarse en el terreno judicial, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela finalmente libró las órdenes de detención que había solicitado la Fiscalía contra Puigdemont, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret, después de que ayer ninguno de ellos se presentara a declarar en calidad de imputados por los graves delitos que se le imputan en relación a su plan secesionista.

La jueza, que rechazó el pedido de los cinco acusados de declarar por videoconferencia, emitió una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) dirigida a Bélgica y también una orden de busca y captura nacional e internacional a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol. A los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, que figuran en la querella presentada por la Fiscalía contra todo el gobierno catalán destituido, Lamela sumó los cargos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricato.

La decisión llegó poco después de que Puigdemont dijera en una entrevista televisiva desde Bruselas que estaba "dispuesto a ser candidato" en los comicios convocados en Cataluña para el 21 de diciembre, incluso desde el extranjero". Además, el líder secesionista, explicó que se encuentra en la capital belga para "preparar su defensa" y que desea comparecer ante la "verdadera justicia, la justicia belga" y no la justicia española que "evidentemente está politizada".

Bélgica deberá responder a la orden judicial, lo que llevará a la detención del ex presidente y sus ex consejeros -quienes se podrían entregar- y la apertura de un proceso de extradición, con un plazo máximo estipulado de 60 días.

PUIGDEMONT: "ESTOY DISPUESTO A SER CANDIDATO, INCLUSO DESDE EL EXTRANJERO"

El destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró hoy desde Bélgica que esta "dispuesto a ser candidato" en las elecciones que se celebran en la norteña región el 21 de diciembre y anticipó que pretende hacer campaña desde el extranjero.

"No he huido", dijo Puigdemont, quien realizó una entrevista con la televisión pública belga francófona RTBF, donde se presentó como el "presidente legítimo" de Cataluña. En el avance informativo de la entrevista, el ex presidente respondió a una pregunta de un periodista sobre los comicios y afirmó que de forma contundente que está dispuesto a ser candidato, "incluso desde el extranjero".