Soso lamentó la derrota: "era un partido para despegar"

El DT de Gimnasia, Mariano Soso, consideró que su equipo no mereció perder esta noche en su visita a Chacarita, por la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, y lamentó la derrota 0-2 porque “era un partido para despegar”.

“La desventaja y los errores nos condicionaron, pero no hicimos un mal juego y no creo que la derrota haya sido justa. Es un resultado que enoja porque era un partido para despegar”, indicó Soso en conferencia de prensa. “Nos faltó ser más efectivos en ataque, porque tuvimos chances que no pudimos concretar -añadió-. Me voy con impotencia y ya pensando en Patronato”, su rival de la próxima jornada.

Según el entrenador, “el resultado duele y molesta porque no refleja lo sucedido dentro del campo de juego” y porque “era un partido para ganar y despegar”. “Dejamos pasar una chance. El equipo no tuvo claridad pero sí rebeldía para ir a buscar el partido. El vestuario lo sintió porque el resultado no refleja lo mostrado”, concluyó.