Cristiano Ronaldo no descartó marcharse del Real Madrid al final de esta temporada

El portugués dijo que no quiere renovar el contrato y expresó su malestar por las bajas que se produjeron en el plantel

| Publicado en Edición Impresa

Cristiano Ronaldo no está pasando por su mejor momento al igual que su equipo el Real Madrid, a tal punto, que luego de la derrota de Real Madrid 3-1 a manos de Tottenham en Londres, por la Champions League, el crack portugués lanzó duras declaraciones cansado de las críticas de los hinchas y dejó la puerta abierta para marcharse luego de esta temporada.

Indudablemente, la derrota en Londres no le cayó para nada bien y en su análisis tras el partido dijo que “cuando estás perdiendo las cosas no están como uno pretende y quieres apoyar a tus compañeros. Un 3-0 era un palo muy grande. El primer gol de ellos estaba fuera de juego y el segundo estaba también fuera de juego, el otro día ante el Girona igual…”. Pero lo que más impactó fue cuando se refirió a la renovación del contrato con el Real Madrid. “Yo no quiero renovar. Tengo cuatro años más de contrato y a mí me basta, no quiero renovar ni una mejora de contrato. Estoy seguro, no quiero renovar.”

motivos del enojo

Y entre los motivos de su enojo hizo mención a las bajas en el plantel del Real Madrid: “todos los jugadores que se fueron este verano nos hacían más fuertes. No es excusa, pero jugadores como Pepe, James, Morata… nos hacían más fuertes. Los jugadores nuevos tienen potencial, pero son más jóvenes, con menos experiencia y en esto, la experiencia, es importante”, apuntó.

Y también habló sobre la falta de gol de su equipo en los últimos partidos: “A ustedes sólo les importan los goles, las estadísticas están ahí. Si pones ‘Cristiano goles’ en Google aparece todo, no me preocupan para nada los goles”.

Volviendo al mal momento del Real Madrid, Cristiano Ronaldo dijo que “no sé qué quiere decir crisis. Crisis jamás, podemos perder tres o cuatro partidos pero nunca hay crisis”.

“¿Quién fue el que ganó las dos últimas Champions? El Real Madrid.La gente tiene una memoria muy corta. A lo mejor dentro de dos meses están diciendo que somos los mejores”, cerró el ganador del último premio The Best de la FIFA.