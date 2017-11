En su último día de trabajo, empleado de Twitter desactivó la cuenta Trump

Un empleado de Twitter desactivó hoy la cuenta personal del presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechando su último día de trabajo, según reconoció la propia compañía del pajarito.

La cuenta de Trump (@realdonaldtrump) estuvo inactiva durante cerca de 11 minutos.

En un principio, Twitter había achacado a "un error humano" el cierre "inadvertido" de la cuenta del presidente, pero después reconoció que la desactivación "la hizo un empleado de atención al cliente en su último día de trabajo".

Twitter es la red social favorita del presidente de EE.UU., que ha revolucionado la comunicación de la Casa Blanca desde que llegó al poder con continuos anuncios gubernamentales, enfrentamientos de todo tipo y potenciales conflictos diplomáticos.

Trump tiene más de 47,1 millones de seguidores en su cuenta.



My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.