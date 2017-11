El Mellizo Guillermo habló sobre la utilización del VAR

En el transcurso de una larga entrevista publicada hoy por un matutino porteño Guillermo Barros Schelotto, entre otros temas, abordó la utilización del VAR el sistema que tantas polémicas generara luego de su aparición en forma oficial en el encuentro entre Lanús y River por la Copa.

Ante una consulta, el DT boquense admitió que "Me gusta el VAR, pero creo que debería quedar más claro como utilizarlo...Si se puede protestar o no, si se lo puede pedir o no. En qué situación se usa o no".

Sobre el mismo tema el Mellizo añadió que "De todos modos, me gustaría más que el quinto y sexto árbitro estuvieran detrás del arco. Eso ayudaría mucho más a la decisión final...El martes hubieran visto rápido la mano del jugador de Lanús (por Iván Marcone), y hubiera quedado exenta esa polémica y algunas otras situaciones que sucedieron".