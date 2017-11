"El fútbol me decepcionó", afirmó el riverplatense Martínez Quarta

El joven jugador de River, Lucas Martínez Quarta expreso su dolor por haber sido sancionado por siete meses por el Tribunal de Disciplina de la Conmebol tras haber dado positivo junto con su compañero Camilo Mayada.

Luego de la eliminación de River de la Copa y en vísperas del Superclésico, el defensor expresó mediante un posteo en su cuenta de Instagram que "El fútbol me decepcionó".

Pero además el jugador millonario señaló: "Si supieran que tan solo necesito volver a tocar una pelota para poder estar completamente feliz, de volver a hacer lo que me gusta...Si supieran que tan solo necesito volver a salir por ese túnel del Monumental y volver a hacer lo que me gusta, sabiendo que después del partido va a estar mi familia esperándome para abrazarme o consolarme", escribió.

Martínez Quarta, que podrá regresar a la actividad el 10 de diciembre concluyó afirmando que "Quiero entrenarme para volver mejor que nunca, para estar más fuerte que nunca, por ellos, por mis compañeros, por los que me quieren y los que no me dejaron caer".