Gastó más de 12 mil dólares en transacciones de juegos online y publicó una carta

El joven alertó de los riesgos que conlleva perder el control. Llegó a gastarse todo su salario. Consiguió recuperarse y publicó una carta abierta en uno de los foros más grandes del mundo

The Hobbit: Kingdoms of Middle-earth

La historia de un joven de 19 años trascendió más allá del foro 'reddit', una de las plataformas más grandes y con más usuarios del mundo, luego de que publicara una carta abierta contando cómo perdió el control y gastó más de 12 mil dólares (unos 200 mil pesos argentinos) en microtransacciones de juegos online.

¿De qué se tratan las microtransacciones? Son añadidos que tienen algunos videojuegos en los que en algunos casos se obtiene alguna ventaja, ya sea una vida más, mejor armadura o características ampliadas. Sin embargo, existen microtransacciones que apuntan directamente a lo cosmético, donde se paga para cambiarle la apariencia a algún objeto o característica del juego, sin obtener ventaja ni alterar la jugabilidad.

Mientras los jugadores debaten acerca de la necesidad o no de incluir microtransacciones en los videojuegos más populares de esta etapa del 2017, este joven contó que en poco más de cinco años llegó a gastar alrededor de 13.500 dólares en juegos como Counter-Strike: Global Offensive, Smite y The Hobbit: Kindoms of Middle-earth.

Así lo manifestó el usuario de reddit “Kensgold” en una carta abierta. El joven relata que a los 14 años de edad comenzó a pagar por objetos y bonuses en un juego para celulares, que Kotaku descubrió, se trataba de “The Hobbit: Kingdoms of Middle-earth”, un desaparecido juego de construcción y estrategia.

En este juego, llegó a gastarse todos sus ahorros, y luego trabajó para poder seguir pagando por créditos para mejorar su ciudad y sus ejércitos. Comenzó gastando 10 dólares cada semana o dos, y luego fue aumentando sus niveles de gasto, hasta llegar a invertir casi la totalidad de su salario.

Luego descubrió juegos como Clash of Kings y Age of Warring Empire, en los que gastó más de 4 mil dólares desde el 2015. También gastó más de 1700 dólares en cajas de Counter-Strike: Global Offensive, a pesar de que sabía que no le daban ventajas de jugabilidad, a diferencia de los juegos móviles.

Al darse cuenta, fue capaz de pedir apoyo a su familia y ayuda profesional, y actualmente se encuentra en etapa de recuperación. Al parecer le ha ido bien, con una terapia que le permite identificar y rechazar las oportunidades para hacer micropagos. Por ejemplo, ha jugado PlayerUnknown’s Battlegrounds, y ha sido capaz de hacerlo sin comprar nada.

“Tuve suerte. Otros no la tienen. Otros abandonan sus estudios, acaban con la tarjeta de crédito de sus padres, y no tienen quien les ayude. Reflexionen un poco acerca de mi historia. Por favor, ayuden a que esto no le suceda a otras generaciones”, escribió.