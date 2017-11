Protesta, corte y clima de incertidumbre en 56 y diagonal 73

Trabajadores de la Subsecretaría de Tierras se movilizaban contra el traspaso de la dependencia a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social

Trabajadores de la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia se manifestaron este jueves frente a la sede de 56 y diagonal 73 en rechazo a que la dependencia pase a la órbita del Ministerio de Desarrollo social y en medio de la "incertidumbre" del personal contratado respecto del futuro de los puestos laborales.

Delegados gremiales aseguraron que "la decisión la comunicaron de la noche a la mañana generando una sensación de incertidumbre en trabajadores que vienen cumpliendo su tarea hace años para un Ministerio del cual se sienten parte"



"No nos dan ni media garantía de continuidad, no saben qué pasará con nosotros, ni nuestras condiciones laborales y salariales", comunicaron esta mañana delegados gremiales", afirmaron.

Los gremialistas expresaron que "en la Subse somos 70 contratados que una vez más atravesamos la incertidumbre de nuestra continuidad laboral, el no poder dormir, no saber que vas a hacer.. y también el resto de compañerxs de plantas temporarias y permanentes a quienes no se les da ninguna explicación de cómo seguirá todo".

"Nosotros como delegados estaremos ahí, poniendo el cuerpo, abrazando nuestras convicciones, con la tranquilidad que tenemos un colectivo de trabajadores que nos respalda y acompaña", afirmaron.