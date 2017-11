Barbie Vélez le puso un freno a las críticas por su noviazgo

A través de su cuenta de Twitter se expresó al respecto

Recientemente, Barbie Vélez confirmó en una entrevista con la revista Caras que está de novia con Lucas Rodríguez, el hijo del fallecido marido de su madre, Fabián Rodríguez.

La noticia causó gran sorpresa en el mundo del espectáculo y los medios hicieron fuerte hincapié en su relación familiar. Sin embargo, la joven se encargó de aclarar que ella nunca convivió con Lucas ni lo trató como hermano.

Cansada de las críticas, la hija de Nazarena volvió a hablar del tema en Twitter: "¿Novios y hermanos? Quizás no se entendió, pero no estoy saliendo ni con Thiago o Gonzalo (sus medios hermanos). Mi novio se llama Lucas, no comparto vínculo de sangre, no conviví ni absolutamente nada por el estilo gracias por la preocupación!".

¡¡¡No tenes que dar explicaciones hija!!!

El ignorante no las entiende ,

El que tiene maldad no las quiere entender,

Y aquellos que viven la vida con amor, No las necesita.

Te amo y disfruta cada día de tu hermosa vida❤

Su mamá, en tanto, la apoyó por la misma red social: "¡¡¡No tenés que dar explicaciones, hija!!! El ignorante no las entiende, el que tiene maldad no las quiere entender, y aquellos que viven la vida con amor, no las necesitan. Te amo y disfrutá cada día de tu hermosa vida. Soy muy feliz al verte sonreír".