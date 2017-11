Marianela Mirra se descargó contra los medios por la muerte de Rocío Gancedo

La mediática usó su cuenta de Instagram para referirse al trágico hecho

El mundo del espectáculo se conmocionó en las últimas horas por el suicidio de Rocío Gancedo, ex participante de Gran Hermano, que había sufrido una fuerte depresión en el último tiempo.

Sus compañeros de reality y otros participantes de aquel programa se expresaron al respecto del trágico hecho. Muchos lamentaron lo sucedido y dieron sus condolencias a la familia. En esa línea, Marianela Mirra compartió en su cuenta de Instagram un texto que se diferenció, ya que además de dar cuenta de su tristeza apuntó contra los medios.

"Qué basura los medios televisivos, los portales de internet, para tocar el tema del suicidio de esta ex participante de GH. Son quienes se hicieron eco de nuestros méritos, cualidades, quienes te ponen en un pedestal y luego te destruyen", indicó.

Y continuó: "Acá no tienen que ver los temas personales, yo creo que va mucho más allá, la fama repentina, tener todo lo que soñaste, sentir que lograste más de lo que imaginaste, poder tener el beneficio de lograr cosas que quizás en un trabajo convencional no las lográs".

Mirra remarcó: "Nadie está preparado para tanto amor y tanta hostilidad en simultáneo. Nadie se merece el poco respeto, la manera en que te ultrajan los medios, todo lo que la gente espera de uno, los amigos de la fama, los amores de la mujer del momento...".

Y cerró: "De cualquier óptica, es muy difícil, muy complicado quedar en un casting de Gran Hermano para que luego te estigmaticen por eso mismo. Esto no dura sólo 3 meses, dura un tiempo considerado al que te acostumbrás. Nada es fácil, lo único que sé es que no se busca 'lo fácil', se persiguen sueños y 'eso sólo lo hacen los valientes'. Ojalá Rocío encuentre paz, me siento muy conmovida".