“Estoy feliz de estar vivo, lo demás no me importa”, dijo este miércoles en Córdoba, Sergio F. (40), a quien el sábado pasado Brenda Barattini (26), la joven arquitecta con la que mantenía una relación, le provocó una gravísima lesión en los genitales con una tijera de podar.

El hombre pronunció estas primeras palabras sobre el hecho, una vez que dejó de estar entubado en el marco de la internación a la que debió acceder tras el incidente y pasó a la sala común del Hospital de Urgencias de esa capital.

El caso genera versiones contradictorias. La agresora está detenida por “lesiones gravísimas” y alega haberse defendido de un “ataque sexual”. Incluso hizo saber que en breve hará una denuncia contra el hombre, quien sostiene que todo fue por un ataque de celos.

Según una versión vinculada a la investigación Brenda habría intentado quitarle el celular, pero el hombre no se lo permitió, ni siquiera luego de la agresión. Lo tenía en la mochila y, apenas pudo levantarse, lo buscó para pedir ayuda. También llamó a su abogado.

La chica declarará mañana ante la fiscal Bettina Croppi, a cargo del caso. En tanto, Sergio F. podría ser dado de alta en las próximas horas. Fuentes cercanas a la causa indicaron ayer que habría quedado estéril.

Este martes se conocieron algunas de las palabras que la chica habría escrito en un cuaderno antes de atacarlo: “Bisturí” y “Pedir ayuda”. Ahora se suman dos nuevas frases: “celular de él” y “borrar fotos”.

En este marco, la mamá de Barattini, reafirmó que su hija se defendió de una violación y dijo que “aparentemente” tenían una relación. “Ella quería terminar con él y él la acosaba. Fue a su casa con la excusa de buscar un aparato electrónico y la ultrajó de manera bestial”, aseguró.

La mujer explicó a un canal de tv que no sabía de ese vínculo porque la familia vive en Comodoro Rivadavia. También, explicó que se enteró del episodio por el novio de la chica, que la llamó apenas se enteró.

La mamá de Barattini contó que la joven está golpeada. “Tengo mucha bronca y dolor. Quiero que esta persona pague por lo que le hizo a mi hija, que está injustamente privada de su libertad. La ultrajaron”, reclamó.

También, relató que el martes visitó a la chica en la prisión. “Estaba muy shockeada. Me dijo: ‘Mamá, me violaron. Me tuve que defender. Siento mucho asco y vergüenza por lo que está pasando’”, dijo. Y agregó: “Me miró y vi su alma. Le creo, por Dios que le creo. No le pueden arruinar la vida así”.

Ante la pregunta de si su hija reaccionó desproporcionadamente al supuesto ataque, la mujer indicó: “¿Hay alguna forma de decir en qué proporción una mujer se tiene que defender de una violación?”.