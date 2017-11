Rocío Gancedo: triste final

La ex “Gran Hermano” se quitó la vida. Combatía una fuerte depresión y se había internado en una clínica a principios de año. Una historia de vida cargada de dolor

La fama es un monstruo que afecta la vida de las personas de manera indefectible. Pocos son quienes saben manejar las presiones, las frustraciones, las subidas y las bajadas de esa luz que cuando ilumina te hace caminar sobre arco iris, pero que cuando se apaga deja un inmenso vacío: Rocío Gancedo pasó su vida tratando de lidiar con el lado B del glamour, marcada a fuego por un pasado de abuso y depresión, y finalmente el dolor ganó y ayer, con apenas 29 años, tomó la decisión de quitarse la vida.

La trágica noticia se conoció ayer: una de las figuras del “Gran Hermano 2011” había saltado de su departamento en un quinto piso del barrio porteño de Las Cañitas, según reveló el informe policial, y desde su entorno confirmaron que la depresión que la había llevado a internarse para sanar a principios de este año la había finalmente vencido.

Y los motivos estarían fuertemente influenciados por la reciente muerte de su padre, su relación conflictiva con su madre y una búsqueda de sentido y espiritual que nunca terminó de encausar a la ex rubia y ex conejita de Playboy, que llegó a trabajar en política y que desde hacía dos años se había entregado a la religión.

Gancedo irrumpió en el mundo de la fama como una de las participantes más picantes de aquel “Gran Hermano”, conquistando a la audiencia con su desparpajo y un físico que llamó la atención de la revista Playboy. Tras dejar la casa, salió con varios personajes de alto perfil, incluido Maxi López, tras su separación de Wanda Nara, y el local Lucas Pratto, en 2016.

Pero aquel mundo de luces y glamour nunca terminó de llenar su alma, motivo por el cual realizó un giro radical en 2014 y se volcó a la política. “Yo fui vedette y me di cuenta que no es lo que quería. Ahora pongo los tacos en el barro. Siempre tuve el espíritu de ayudar a la gente, simplemente quiero ayudar”, confesó en un programa radial de la Rock and Pop.

LOS CAMBIOS DE ROCÍO

“Estoy obsesionada con la política. Ahora me pegan porque hice desnudos, pero que uno esté toda la vida con la misma postura, la misma novia, es una boludez total”, afirmaba entonces, reflejando ya la búsqueda interior que llevaba adelante tratando de despojarse de un pasado que no la llenaba y de encontrar plenitud en su vida.

Rocío estuvo involucrada aquel año en el Frente Renovador, acompañando a Miguel Saredi, hombre de Sergio Massa, en sus caminatas por La Matanza, aunque su paso por la política finalmente quedó reducido a aquellas fotos caminando por el barro.

Gancedo reapareció en los titulares en 2016, y nuevamente tras haber protagonizado un brusco cambio: tras una fuerte depresión, se había acercado a la Iglesia Ministerio Presencia de Dios.

“Rocío hace tiempo que venía sufriendo a flor de piel por los padecimientos de la gente carenciada y eso realmente la afectaba sobre todo por ser además una chica muy religiosa”, aseguraba hace un año su manager, Jorge Zonzini, sobre la radical transformación de la rubia, que había explicado cómo se encontró con su vocación de fe con mensajes en Twitter, la red social que solía utilizar: “Este camino lo empecé hace 2 años donde conocí a Dios en la iglesia Presencia de Dios, y hace casi un año estoy totalmente comprometida con todo ese hermoso mundo de paz y crecimiento en Jesús, en la que hoy es mi casa espiritual Cristo la Solución gracias a Bernardo Stamateas y Juan Crudo”.

El compromiso de Rocío con su íntima creencia la llevó a evangelizar en plena Avenida Rivadavia, a metros de la Basílica de San José de Flores, en el barrio donde nació el papa Francisco. Así, el proceso interno de Gancedo se reflejó en su exterior ya que además abandonó el clásico rubio de su cabello y ante el piropo de un admirador sintetizó: “Es la luz de Dios”.

DEPRESIÓN E INTERNACIÓN

La rubia publicaba en las redes diversas citas de las Sagradas Escrituras, pero que dejaban entrever que buscaba en la religión la fuerza para sobreponerse a una fuerte depresión. “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”, fue uno de los mensajes del Antiguo Testamento citados por Gancedo.

Luego de conocerse su compromiso religioso, se conoció que Gancedo, a principios de año, había sido internada, de hecho, por un fuerte caso de depresión. Su manager reveló que a este dolor profundo que sentía Rocío por los desposeídos se sumó “la desaparición física de su padre”, que se produjo en septiembre de 2016 y que “profundizó su depresión”:

“Rocío se internó por decisión propia en una clínica, tras atravesar una depresión severa”, contaba Zonzini de aquella internación, ocurrida entre rumores de intentos de suicidio. El manager reveló también en aquellos días un audio en el que Rocío relataba además su difícil relación con su mamá, a quien acusa de haber sido cómplice en un abuso que sufrió de una mujer. “Le dije ‘me cagaste la infancia, perdí la inocencia, me la robaron a los seis años, cuando la hija de tu amiga me abusó e hizo que yo la tocara’ Y ella me contestó: ‘Bien que sabías a los seis años lo que te estaban haciendo, no es que estabas jugando a la mamá’“, dice Rocío en aquel audio.

Finalmente, tras un mes de internación por un cuadro psiquiátrico, Gancedo fue dada de alta médica, y continuó con su tratamiento ambulatorio, mientras intentaba otra vez abrazar opciones saludables: pintaba desde la infancia y continuó ligada al trabajo religioso. Sin embargo, nunca encontró alivio a las profundas heridas que había sufrido a lo largo de una vida tumultuosa y finalmente ayer tomó la trágica decisión de quitarse la vida.