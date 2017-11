San Luis cerró el año festejando, con la Copa de Plata del Seven

Los maristas supieron trabajar a fondo en la especialidad y en base a ello consiguieron el éxito plasmado en el certamen

| Publicado en Edición Impresa

El equipo marista obtuvo el fin de semana pasado la Copa de Plata en el tradicional Seven que la Unión de Rugby de Buenos Aires, pone en juego al finalizar la temporada regular, pero la consagración dejó en evidencia aparejada varias razones, San Luis desde hace varios años a la fecha, le ha dado importancia a la especialidad y las utilidades, rindieron frutos: los resultados están a la vista. Es así que la dupla técnica conducida por Luciano Lazzarini y Facundo Merlo, este año con la colaboración de Matías Lupiano desde cerca, han conformado nuevamente un plantel de calidad y con “muchísimo compromiso”, según comentaron los entrenadores en su visita a la redacción de este diario para relatar los pormenores del logro obtenido.

El que abrió el juego, fue el capitán del equipo, Ricardo Wagner que dijo: “Esto tiene que ser un puntapié inicial para poner en valor al Seven, porque quedó demostrado que la modalidad nos hace desarrollar habilidades y destrezas, que después cuando jugamos de quince, nos dan un plus, a todos sin distinción, esa es mi humilde forma de ver las cosas”. A lo que agregó: “Estamos más que contentos por el logro, siempre que nos fue bien con los Seven, al otro año tuvimos buenas temporadas regulares; esta que vivimos encima pudimos convivir con chicos de la M-19 que subieron al plantel superior, por eso te digo que a nivel de sentido de pertenencia hacia el club, fue fundamental, desde ahí empezamos a trabajar la mentalidad ganadora que necesitamos para dar el gran salto”, enfatizó Wagner.

“SERIEDAD Y COMPROMISO”

La continuidad de la charla deriva en el testimonio de Facundo Merlo, uno de los DT del San Luis campeón de Plata: “Hace un par de años que armamos un equipo y nos complementamos bien, lo hacemos con naturalidad; lo que destaco de este último logro, es el grado de seriedad y compromiso que tuvieron los chicos, dónde dejaron cosas de lado, aún cuando muchos de ellos, tras una larguísima temporada, necesitaban relajarse”. A lo que añadió: “Por eso quiero destacar lo que se comprometieron los jugadores, la respuesta fue positiva y el grupo seleccionado en verdad, respondió a todas nuestras premisas”, comentó uno de los entrenadores del equipo de Seven azulgrana.

EL APORTE DE RENZO BARBIER

San Luis tuvo en la figura de Renzo Barbier un plus de jerarquía en la formación marista, pero el otro entrenador azulgrana, Luciano Lazzarini, incorporó otra visión respecto al aporte del jugador de Los Pumas 7’: “Renzo nos dio sencillamente opciones en situaciones de juego, claramente le aporta un plus de calidad a la estructura, pero lo que quiero destacar de él, es que se insertó en el equipo enseguida, aún cuando con sus compromisos con la selección nacional de Seven pudo estar poco en el club, lo cierto es que este año, para este Seven estuvo disponible y nos aportó grandes cosas”.

A lo que Lazzarini agregó: “Igualmente quiero destacar, que tanto cuando le tocó ingresar de titular como de suplente, Barbier es un ejemplo de compromiso, donde nadie desde lo individual fue más importante que el equipo; eso nos importaba desde el arranque por sobre todas las cosas y por suerte se logró”, finalizó Lacha, que es como conocen todos al entrenador en el club.