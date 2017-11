“Love bombing”, la práctica en pareja que no debés permitir

El “bombardeo de amor” es una forma tóxica de atrapar a una persona

Las relaciones humanas pueden ser muy complejas, y más en el terreno amoroso, por eso, es probable que alguna vez en la vida hayas sido víctima de love bombing, o como “bombardeo de amor”, como se le conoce en español.

El término “Love bombing” es una técnica que describe la forma tóxica de “atrapar” a la persona que amas.

Es un patrón de conducta que consiste en bombardear a una persona con demostraciones de afecto o falsas promesas con la intención de influir y manipular a otra persona.

Es un término que se empezó a usar para describir la actividad de algunas sectas en los EE.UU en los años 70’s. Hoy se ha hecho extensivo a las relaciones de pareja.

Con la intención de sacar ventaja del otro es algo muy tóxico. Es una forma de manipulación y esta necesita que haya un manipulador y un manipulado. Una relación sana no pueda darse bajo esta premisa, aún cuando los roles pudieran ser intercambiables.

Usualmente, las personas que siguen esta tóxica tendencia son inseguros, narcisistas y ególatras, por lo que “bombardean” a sus parejas con mimos excesivos y pruebas de amor extremas y poco sanas.

Los love bombing suelen manipular a sus parejas a través de un exceso de atención y valiéndose del chantaje emocional.

Cómo detectar a un love bombing

Tienden a ser personas que proyectan muchísima seguridad, pero que en el fondo son muy inseguros.

Parecen ser autosuficientes, aunque en realidad tiendan a depender por completo de alguien más.

La víctima de un love bombing suele sentirse atrapada o fascinada por conocer a alguien así.

Y aunque en un principio la relación parecería ser maravillosa porque se la pasan hablando todo el día y, porque te da la sensación de sentirte protegida, poco a poco aparece la manipulación en la vida de pareja.

El manipulador te da a manos llenas, pero te exige reciprocidad con intereses. Te puede dar algún regalito, cariño, mensajes todo el día y muchas promesas sin futuro que parecen reales, si te dejás llevar por la fantasía del amor romántico. Te dice lo que querés oír.

Es verdad que el amor sano necesita de la reciprocidad para desarrollarse, pero no desde la exigencia o desde la obediencia o la renuncia a la propia voluntad.

Lo que pide a cambio es que él sea tu mundo y tú estés a su disposición sin que haya nada ni nadie más que distraiga tu atención.

Pero, una vez identificado el problema, ¿cómo se puede escapar de una relación así?

La respuesta no es fácil, pero si ya identificaste que algo está mal con la relación, lo mejor es finalizarla y volver a recuperar tu vida, explican los expertos.

Pese a lo doloroso que puede ser terminar la relación, será un excelente momento para alejarte de esa persona tóxica y volver a enamorarte de vos y de tu vida, afirman.