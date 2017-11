Micaela Dubra, la bailarina hot de ShowMatch

La bailarina hoy tiene 22 años y nació en Lincoln. Vive en Buenos Aires desde los 18 y desde los dos años estudia danzas. Está instruida en flamenco, merengue, salsa y danzas modernas.

A principios de año se presentó al casting para ser bailarina en ShowMatch, pero sin demasiada expectativa. "No le conté a nadie hasta que quedé preseleccionada. Al principio no lo podía creer. No estaba consciente de la exposición y de lo que estaba viviendo".

"Me tratan muy bien en el programa, me divierto mucho y me siento orgullosa de haberme presentado sola en el casting. Estoy disfrutando de mi trabajo y pasándola bien", aseguró.