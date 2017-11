Stolbizer está satisfecha porque "la justicia va subiendo en responsabilidades"

La diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, destacó hoy que con la detención del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, la justicia "va subiendo en responsabilidades" en cuanto a los roles de los ex funcionarios del kirchnerismo detenidos, y advirtió que "los argentinos necesitamos más que show, condenas".

"Tenemos detenido a (Ricardo) Jaime, (Julio) De Vido, Lázaro Báez, Roberto Baratta, José López, (Daniel) Pérez Gadin, (César) Milani, y es imposible no pensar que todos esos respondían a una maraña mafiosa que tenía jefes y liderazgos", sostuvo la dirigente en declaraciones a FM Milenium.

En cuanto a la difusión mediática del momento de la detención de Boudou en su domicilio de Puerto Madero, la diputada consideró que si bien "todos celebramos estos episodios, existe demasiado show". Consultada sobre la forma de la detención, cuestionada por algunos abogados por no ajustarse a derecho, Stolbizer eludió el calificativo de "denigratorio" como lo hiciera el diputado del Frente Renovador Felipe Solá, pero insistió en que "no nos tenemos que quedar con la novedad, la anécdota o el show".

"A muchos no nos aparece bien porque nuestro país adhiere a pactos internacionales que establecen garantías para las personas no procesadas respecto a prisión preventiva, pero nuestras cárceles están plagadas de procesados y no parece razonable que si la sociedad argentina está dispuesta a tolerar que tengamos miles de presos sin condena que son pobres, nos escandalicemos con que los señores del poder estén presos".

Stolbizer advirtió sobre la necesidad de "sentar bases para tener un 'nunca más' sobre la corrupción" al señalar que "la lucha contra la corrupción no es un tema de gobierno" porque "esta misma justicia es la que en algún momento va a juzgar a los que están gobernando ahora". "Se habla mucho de que la justicia juzga hacia atrás, siempre es así porque el problema es la lentitud", concluyó la diputada del GEN.