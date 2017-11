El Maratón de Nueva York homenajeó con un video a los rosarinos que murieron en el atentado

El sitio oficial del maratón de Nueva York homenajeó hoy a los cinco rosarinos muertos en el atentado del pasado 31 de octubre en Manhattan con videos que muestran el entusiasmo de los corredores argentinos que mañana participarán del certamen con una camiseta celeste y blanca y una cinta de luto.

Argentina well represented at tonight’s #TCSNYCMarathon Opening Ceremony! Can you feel the excitement?! Is it Sunday yet? pic.twitter.com/iZEneIipp0