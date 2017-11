Desde el PJ le envían un claro mensaje a CFK

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, aseguró hoy que “la democracia no está en riesgo”, a diferencia de lo expresado por Unidad Ciudadana, el espacio que lidera la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, al pronunciarse sobre la detención del ex vicepresidente Amado Boudou.

“El poder político tiene que respetar las decisiones del poder judicial. Yo no creo que esté en riesgo la democracia. Ya llevamos más de treinta y pico de años ininterrumpidos de democracia”, dijo hoy Uñac a FM Blue.

Ayer, luego de que Boudou fuera detenido, Unidad Ciudadana advirtió en un comunicado sobre una "persecución judicial" para "atemorizar a dirigentes de la oposición" y, tras señalar que "está en riesgo la democracia argentina", responsabilizó por ello al Gobierno nacional.

“A la democracia la tenemos que cuidar no sólo entre los dirigentes sino entre todos los argentinos. Hay que cuidar el derecho de votar y elegir qué autoridades queremos”, remarcó hoy Uñac.

Sobre la orden de detención dictada a Boudou por el juez federal Ariel Lijo, el gobernador peronista que triunfó en su provincia en las pasadas elecciones legislativas, sostuvo que “es verdad que es una decisión que no es usual, pero el juez ha explicado que según su visión hay algún peligro en el desarrollo de la situación”.

“Lo importante es que los dirigentes políticos que no hagamos bien las cosas, debemos dar las explicaciones y la justicia las juzgará”, afirmó Uñac y concluyó: “Esta es la manera por la cual la sociedad va a creer en las instituciones republicanas”.