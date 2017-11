Aclaración

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el IOMA, se publicó que fueron citados a prestar declaración diversos funcionarios y empleados, entre ellos , María Cecilia Passo. La involucrada aclaró que no es hija del ex vicepresidente del IOMA mencionado en la causa, Roberto Passo, y que no está involucrada en los presuntos hechos de corrupción que se investigan en la justicia platense.