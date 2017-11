Estrella y CRIBA, en defensa del liderazgo

| Publicado en Edición Impresa

El Clausura de la Liga Amateur Platense entró en la parte final de su desarrollo. A medida que las fechan pasan, los equipos que pelean arriba y los que apostaron sus cartas a zafar del descenso, empiezan a definir gran parte de su futuro futbolístico.

Por eso esta tarde a las 16, cuando se dispute la décima fecha del torneo de mayores, varios equipos tendrán motivos para comenzar a acercarse a sus objetivos.

Estrella y CRIBA, los dos punteros del torneo de Primera A, afrontarán hoy sendos compromisos de riesgo, y al mismo tiempo claves para determinar su suerte. La Cebra tendrá que ir a Tolosa para jugar contra el Círculo Cultural Tolosano (528 bis y 116 bis) mientras que CRIBA, el otro puntero, visitará en 14 y 71 a CRISFA.

La fecha de primera se completará con el siguiente cuadro de partidos:

San Lorenzo vs. Centro Fomento (6 y 485); Villa Lenci vs. Asociación Brandsen (21 y 78); Nueva Alianza vs. Porteño (38 y 155); Curuzú Cuatiá vs. San Martín (411 y 21A) y ADIP vs. Villa Montoro (10 y 485). El único partido que quedó para mañana será La Plata FC. vs. Everton (25 514).

UNIDOS EN LOS HORNOS

En tanto que por el torneo de la Primera B, Unidos de Olmos, líder del certamen, visitará en 66 y 173 a la Comunidad Rural, en un partido (arranca a las 16) que podría definirse como la previa de una hipotética final por el ascenso, en caso de que el azulgrana consiga este torneo. También van a jugar Alumni vs. Peñarol (70 y 148); Polideportivo Gonnet vs. Romerense (15 y 495); Las Malvinas vs. Independiente (528 y 140); Talleres- A. Iris (203 y 39) Argentino (J)- For Ever (460 y 18) y FC. Ringuelet- Tricolores (517 y 143).