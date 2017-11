San Carlos busca torcer el rumbo de la historia

| Publicado en Edición Impresa

Villa San Carlos, urgido de resultados, se presenta esta tarde en Vicente López para enfrentar a partir de las 15:30 y con el arbitraje de Paulo Vigliano, a Platense, en uno de los partidos que forma parte de la undécima fecha del torneo de Primera B. Además, hoy también van a jugar Tristán Suárez vs. Estudiantes (13:05); Barracas Central vs. San Miguel (15:30) y UAI Urquiza vs. Comunicaciones (15:30).

El Celeste, de la mano de Jorge Vivaldo (dirigirá su segundo partido al frente del plantel), sabe que no tiene demasiado margen de error. Necesita quebrar la racha adversa por la que atraviesa y empezar a recuperar el terreno perdido. Y pensando en este partido, el entrenador meterá tres cambios respecto de la formación que perdió con la UAI Urquiza.

Manuel Molina ingresa por Mauro Raverta; Nicolás Igartúa por Lucas Callejo y Wilson Gómez por Rodrigo Ayala.

B NACIONAL

Hoy continuará la séptima fecha del torneo de la B Nacional, con el siguiente cuadro de partidos:

Nueva Chicago vs. Boca Unidos (16:05); Agropecuario vs. Aldosivi (17); Instituto vs. Mitre de Santiago del Estero (19); Estudiantes de San Luis vs. Sarmiento (19) y Santamarina de Tandil vs. Quilmes (19:05, por TyC Sports).

Mañana lo harán Brown (PM) vs. Ferro (15); Almagro vs. Deportivo Morón (15:30) y Flandria vs. Independiente Rivadavia (15:30).