La Academia, a 50 años de su consagración más importante

En la previa del choque ante Talleres, Racing festejará junto a sus glorias el cincuentenario de su campeonato mundial

| Publicado en Edición Impresa

Los hinchas de Racing festejarán hoy los 50 años de una conquista histórica: la obtención de la Copa Intercontinental, después de vencer 1-0 en Montevideo al Celtic de Escocia con el recordado gol del “Chango” Cárdenas, y el primer título mundial para el fútbol argentino.

El club fundado en 1903 festejará el título logrado el 4 de noviembre de 1967 en la previa del partido ante Talleres de Córdoba, por la octava fecha de la Superliga, con un espectacular show de luces y sonidos. El acto contará con el técnico de aquel equipo, Juan José Pizzutti, hoy con 90 años, y varios protagonistas de aquella histórica gesta, como el “Chango” Cárdenas, el autor de aquel inolvidable zapatazo desde 30 metros que se clavó en el ángulo izquierdo. Muchos recordarán, entonces, aquella calurosa tarde de sábado de 1967, cuando los argentinos de todos los equipos se reunieron a ver la transmisión del partido a través de Canal 7, con la voz del periodista Horacio Aiello como relator. Con algunos cortes -propios del sistema de transmisión a través de ondas-, aquellos voluminosos televisores mostraron las imágenes en riguroso blanco y negro.

Racing había llegado a ese tercer partido ante el Celtic, campeón de Europa, en el estadio Centenario de Montevideo, ante mucho público uruguayo que se inclinó a favor del equipo escocés, en su condición de campeón de la Copa Libertadores, que le había ganado a Nacional de Uruguay. El presidente argentino era Juan Carlos Onganía, el general que había derrocado a Arturo Illia en el ´66.

EL PRIMER CAMPEON DEL MUNDO ARGENTINO

Además, el trascendental partido en Montevideo tenía el condimento de los dos intentos frustrados de Independiente por obtener ese logro, en sendas finales ante Inter de Milán en 1964 y 1965. Racing jugó el primer partido por la Intercontinental en Escocia, en el Hampden Park, cuando presentó un esquema defensivo y fue derrotado por 1 a 0, ante cien mil espectadores el 18 de octubre, con gol de William Mac Neil.

En la revancha, jugada en Avellaneda la tarde gris del 1 de noviembre, la “Academia” se impuso 2 a 1 con goles de Cárdenas y Raffo, mientras que Gemmel, de penal, había abierto el marcador para los escoceses, que sorprendieron con unas camisetas a rayas horizontales verdes y blancas, a la usanza de los equipos de rugby y sin números en su espalda.

Los equipos debieron jugar aquel tercer partido, que por la violencia de sus acciones se llamó “La Batalla de Montevideo”, lo que llevó al árbitro paraguayo Rodolfo Pérez Osorio a expulsar rápidamente a Basile de Racing y Lennox, del equipo escocés, en el PT. En la segunda parte, echó a Johnstone y Hughes, del Celtic, y a Rulli, de la “Academia”.

A los 11´ del ST, Cárdenas recibió de Rulli y a unos 30 metros del arco. Tras ver el claro, clavó un “zapatazo” de zurda que se le metió en el ángulo izquierdo del arquero John Fallon.

“TODAVIA VEO A LOS HINCHAS DE RACING FESTEJANDO EN LA CANCHA”

Sin dudas la presencia estelar del festejo académico será la prsencia de del “Chango” Cárdenas, el autor del zapatazo consagratorio, que entre otras cosas dijo que: “Fue como un guión, como una película. Como si todo estuviera armado. Después de patear -repasa el santiagueño- quedé con los brazos en alto, justo para el lado del banco donde estaba Pizzuti. Me salió ir corriendo para allá. Me colgué arriba de él. Y ahí se sumó el Coco Basile, que lo habían expulsado y estaba justo a la salida del túnel. Detrás de ellos estaban los miles de hinchas de Racing que habían venido. Los tenía de frente, festejando. No me lo olvido más. Todavía veo las caras de los 25 mil hinchas de Racing festejando”.