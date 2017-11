“Este partido no marcará una tendencia”

El Mellizo se refirió así sobre cuál de los dos equipos peleará por el campeonato. “Es un partido importante y lo queremos ganar”, agregó

| Publicado en Edición Impresa

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, señaló ayer que el Superclásico de mañana a las 18.05 frente a River, en el estadio Monumental de Núñez, “no marcará una tendencia de quién peleará el torneo”. “Es un partido muy importante y lo queremos ganar. Pero a diferencia de otros, no marcará una tendencia de quién peleará el torneo porque falta mucho para que termine”, aseguró Barros Schelotto en conferencia de prensa.

“Nosotros venimos muy bien y River venía igual hasta el martes, pero los dos vamos a estar al 100% porque es un Superclasico. Igualmente no es una prueba para ninguno de los dos. Sin embargo, hay que ganarlo”, enfatizó Guillermo.

Más allá de las palabras del “Mellizo”, la realidad es que si Boca (21), cómodo líder de la Superliga, le gana a River (12) le sacará 12 puntos de ventaja en apenas ocho jornadas.

LA ELIMINACION DE RIVER

En otro tramo de la conferencia, el DT “xeneize” se refirió a la eliminación de River en semifinales de la Copa Libertadores (tras la derrota ante Lanús por 4-3 en el global), pero no opinó sobre el VAR, el sistema de video en vivo para ayudar los árbitros, que les da la opción de cambiar decisiones que podrían influir en el marcador o en las incidencias.

“La primera revancha que tiene River es el domingo y debemos estar atentos a eso. Me imagino que tendrán un montón de sentimientos sobre el partido del martes. Será un partido de ida y vuelta. Ellos nos atacarán y nosotros, como siempre, también”, analizó Guillermo.

“De ganar, sería fantástico sostener la cantidad de puntos que llevamos contra el segundo y ratificar el momento”, remarcó el DT.

QUE DIJO DE PITANA

Barros Schelotto también habló sobre el árbitro del partido del domingo Néstor Pitana, quien es recordado por un error a favor de River en un superclásico jugado en La Bombonera y que le costó una derrota al equipo boquense.

“Calculo que Pitana no estará influenciado por lo de la otra vez. Se equivocó áquella vez, pero es uno de los mejores árbitros del país”, opinó.

Por el último el “Mellizo” dijo que no tiene dudas respecto de los once jugadores que saldrán a la cancha, aunque no confirmó el equipo.

Así las cosas, Boca formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. La lista se completa con Guillermo Sara, Santiago Vergini, Juan Manuel Inzaurralde, Gino Peruzzi, Gonzalo Maroni, Cristian Espinoza, Junior Benítez, Agustín Bouzat y Walter Bou.