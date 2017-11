“El equipo todavía necesita crecer”

El entrenador pincharrata dijo que, además de la victoria, el objetivo ante el Bicho es que sus dirigidos puedan mostrar una mejoría en el juego

“El equipo va creciendo fecha tras fecha a pesar del último resultado”

Luego del entrenamiento que el plantel de Estudiantes desarrolló ayer por la mañana en el Country Club, Lucas Bernardi habló en conferencia prensa y palpitó el choque que sus dirigidos jugarán mañana ante Argentinos en Quilmes desde las 14:05 horas. El entrenador albirrojo, además, hizo hincapié que el objetivo será que el equipo siga mostrando un crecimiento desde el juego y admitió que un buen resultado sería un indicador de que están yendo “por el buen camino”.

“El equipo va creciendo fecha tras fecha, a pesar de que el resultado del último partido ante San Martín nos incomode porque terminamos perdiendo. Pero al plantel lo veo con confianza, ha tenido una semana muy buena de entrenamiento y está ciento por ciento enfocado en el partido ante Argentinos con el objetivo de poder sacar un buen resultado”, indicó en un comienzo el director técnico de Estudiantes.

Al ser consultado por los cambios de esquema que viene implementando fecha tras fecha, comentó: “El sistema táctico posiblemente pueda cambiar, eso lo vamos viendo a medida que conocemos a los futbolistas”, y agregó sobre el caso específico de Fernando Zuqui: “Puede jugar de interno o con otro número cinco al lado. Nos aporta muchas opciones desde su lugar”.

Pensando puntualmente en el encuentro ante el conjunto de La Paternal, Bernardi dejó en claro que van a ir en busca de los tres puntos para subir posiciones en el campeonato pero, principalmente, para tomar una bocanada de aire como ocurrió luego de la victoria ante Temperley tres fechas atrás: “Un buen resultado nos daría ese plus para indicarnos que estamos por el buen camino. El triunfo siempre te da confianza y tranquilidad luego para trabajar en la semana”, y añadió: “Lo que realmente me preocupa para este partido es que no podamos seguir mostrando una evolución”.

CRECIENDO FECHA TRAS FECHA

Más allá que el técnico pincharrata señaló que ve una evolución partido tras partido por parte de sus dirigidos, es consciente de que aún les falta mucho para mostrar su mejor versión adentro de la cancha. En relación a lo que le falta, ayer en conferencia comentó: “Creo que el equipo todavía necesita crecer tanto en defensa y ataque, el otro día en San Juan por ejemplo nos faltó la puntada final. Eso es lo que más me preocupa hoy por hoy y para lo cuál estamos trabajando durante los entrenamientos. Esto igualmente no se logra de un día para otro, pero tenemos que ir creciendo un poco en cada fecha que jugamos”.

“Hoy estamos encontrando irregularidades en los niveles partido a partido. El equipo necesita que cada jugador muestre su mejor versión en cancha en pos del equipo”, continuó explicando Bernardi en la sala de prensa que Estudiantes posee al lado de la concentración en el Country Club,

Siguiendo por la misma línea, indicó que lo mejor que le puede pasar al equipo es sumar minutos en cancha para ir mostrando su mejor versión. Sobre esto, comentó: “Esto es competencia, que es lo que necesitamos para poder ir puliendo todos los aspectos que debemos mejorar. Las decisiones no tienen fecha de vencimiento, creo en la evolución del equipo“.

SOBRE ARGENTINOS

En cuanto a Argentinos, el rival que le tocará enfrentar a Estudiantes el próximo domingo por la octava fecha del torneo de la Superliga del Fútbol Argentino, Bernardi comentó: ”Es un equipo que juega muy bien y con tiempo de trabajo pese al cambio de director técnico que tuvo después de lograr el ascenso a Primera. Creo yo que es el rival más completo que enfrentamos desde que estoy a cargo del equipo”.

SU OPINIÓN DEL VAR

El fútbol argentino se vio revolucionado tras la semifinal de Copa Libertadores entre Lanús y River por la aplicación de la Asistencia Arbitral por Video (VAR, por sus siglas en inglés) y, en este sentido, Lucas Bernardi dejó ayer su opinión: “Creo que es algo que pueda servir, pero si se aplica, que sea claro cómo usarla. Tienen que dejar en claro en qué momento sí, en qué momento no”.

“Va a servir si se aplica cada vez que sea necesario, sino se va a empezar a desvirtuar. Lo que le conviene al fútbol en este caso es que sea lo más transparente posible”, cerró el entrenador pincharrata sobre el sistema electrónico que intenta aplicar la FIFA en todo el mundo.