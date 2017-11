El mundo vibrará con el River-Boca de mañana

El interés que despierta el Superclásico de mañana supera las fronteras de nuestro país y son varios los lugares del mundo que se han asegurado los derechos de la televisación para poder seguir en vivo y en directo las alternativas del juego.

Para este River-Boca que se disputará en el Monumental numerosos países solicitaron la señal y entre ellos puede citarse a Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, México, Venezuela, Centroamérica y Estados Unidos.

También desde Europa se han pedido autorizaciones para la televisación del esperado partido.

Países como España, Italia e Inglaterra tampoco se perderán las alternativas del Súper.

Hace poco tiempo atrás, la revista Four Four Two hizo un ranking con los 50 mejores clásicos del mundo y en la primera colocación puso a Boca-River al tope de un podio que completaron Real Madrid-Barcelona (España) y Celtic-Rangers (Escocia).