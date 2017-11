La Ciudad sufre un pico de violencia con cuatro asesinatos en diez días

Tres fueron en ocasión de robo en El Palihue, La Loma y San Carlos, donde mataron a dos albañiles y una ama de casa. Un joven fue ultimado a balazos, sin explicación aparente, en El Mercadito

Por JOSÉ GLORIOSO

Persistente y pareja, la marea de violencia y delito que va cubriendo la Ciudad dejó 4 asesinatos en un lapso de 10 días, para marcar otro pico en la larga secuencia de muerte que se registra a lo largo del año

Zona por zona, barrio por barrio, el mapa de la Región se fue pintando de rojo desde que el 3 de febrero pasado se registró el primer asesinato de 2017. A esta altura, ya se suman 40 muertes signadas por el delito, en una variada gama donde se destacan los robos violentos, pero también aparecen agresiones sin explicación a la vista y el femicidio, que generó dos episodios aberrantes en Punta Lara, con 3 mujeres muertas.

La inseguridad sin límite, con fenómenos delictivos que generan inquietud creciente y movilización en los barrios, dejó el peor final para octubre. El miércoles 25, a media tarde, fue asesinado Martín Lescano Santa Cruz, un albañil de 52 años que viajaba en su moto por El Palihue. En 122 y 94, lo interceptaron 2 motochorros y le dieron un tiro mortal para robarle su Honda Titán.

El sábado 28, estupor en La Loma. A media noche, Catalina Mezza Ferreyra de 62 años de edad, fue asesinada en una entradera protagonizada por al menos 2 de los 3 delincuentes que merodeaban su casa, situada en 40 entre 25 y 26. La mujer fue golpeada, maniatada y murió asfixiada. Los vecinos escucharon ruidos del ataque y llamaron al 911. Así, la Policía detuvo a uno de los supuestos ladrones a metros de la casa y los otros 2 en 44 y 214. El botín era de aproximadamente 900 dólares, un ahorro que la mujer atesoraba para ir a ver familiares a Paraguay, el próximo verano.

Al día siguiente, cerca de las 7, fue encontrado el cuerpo de un hombre de 24 años de edad en “El Mercadito” (517 entre 117 y 118), con 2 disparos de bala a la altura del pecho. Por ahora, en el caso todo es misterio. No se sabe quién lo mató ni los móviles del crimen.

Le línea de fuego siguió este viernes, cuando fue asesinado en Olmos Leandro Marcelino Franco, un albañil de 47 años. En estas horas la Justicia busca identificar a los responsables del episodio que ocurrió de noche, en un descampado de 46 entre 157 y 158 -ver aparte-.

También se esperan respuestas en torno al caso de Lescano Santa Cruz, cuyos autores no fueron detenidos. La semana pasada se trabajaba sobre la idea de que un joven de 24 años arrestado por encubrimiento de otro robo podría estar implicado. Ahora, todo parece haber cambiado: las pistas se dirigen hacia un menor, cuya detención ya fue solicitada a la Fiscalía del Joven, a cargo de Mercedes Catani, según indicó una fuente de la investigación.

Sobre el final de la semana, también hubo movimiento con el caso de La Loma. La UFI 7 avanzó con Horacio Raciti, viudo de Mezza Ferreyra, en el reconocimiento del dinero y otros elementos, como un reloj y una billetera, que estaban en el auto con el que intentaban escapar dos de los tres sospechosos. Una fuente vinculada al caso consideró que es inminente la declaración de prisión preventiva para los dos detenidos mayores de edad y el hijo de uno de ellos, de 17 años.

Este asesinato generó una nutrida movilización barrial hacia la comisaría cuarta en demanda de medidas que frenen el delito. La Loma es parte de la zona en torno a las plazas Sarmiento, Yrigoyen y Perón, más los parques Vucetich y Castelli, que se constituyó como escenario de una auténtica ola de delitos. La lista incluye entraderas, escruches, asaltos con motochorros y los recientemente célebres “wheelie-chorros”.

EN TODA LA REGIóN

En lo que va del año, en la Región se suman 40 asesinatos. La cifra, pone a 2017 cerca de los registros en los últimos dos años: 47 en 2015 y 44 en 2016. El cuadro, que es grave, representa menos de la mitad de la cantidad de muertes por el tránsito.

Entre los crímenes del año, casi un 50 % (19) derivaron de robos callejeros y entraderas.

La secuencia de los últimos 10 días tiene antecedentes en marzo, con tres muertes en tres días. El 4 de ese mes, cayó un ladrón tras intentar asaltar a un policía. Al día siguiente, el policía retirado Raúl Aníbal Díaz mató a Iván Rodrigo Barbosa (26) e hirió a Gerónimo Rojo (de 17 años, primo del jugador de fútbol, ex Estudiantes,), quien murió al día siguiente. Los jóvenes, según la investigación, intentaron robar a Díaz cuando sacaba dinero de un cajero, en 44 y 150.

En agosto hubo 4 asesinatos en una semana. El miércoles 23, Víctor Ibarra fue apuñalado en 125 y 66, y Elisa Angélica Miquel, una jubilada del Barrio Hipódromo fue golpeada hasta que murió, durante un asalto en su casa. Un día después, Jonathan Canteros, de 26 años fue encontrado muerto en 34 entre 157 y 158. El joven fue apuñalado y la investigación apuntó a su pareja, de 20 años.

Seis días después, en un presunto “ajuste de cuentas”, Santiago David Pérez, fue ejecutado de un tiro en la cabeza delante de su esposa, en 93 entre 2 y 3.

Hacía sólo tres días que había salido de la cárcel.

DOBLE CRIMEN EN LA GRANJA

En el paisaje de la violencia también aparece la sombra de la impunidad. Por caso, en el asesinato de Concepción Disco (66) y Pablo Vaccaro (74), la pareja masacrada a golpes en La Granja el 17 de febrero.

En los primeros días de la investigación se mencionó la hipótesis de un intento de robo ejecutado por al menos dos personas que golpearon a la pareja, “para que revelaran dónde guardaban plata”. Los criminales no se llevaron nada de su casa (520 y 1434) . De ahí hasta acá nada más se supo sobre el móvil y los responsables del doble crimen.

“LO QUE PASÓ ES IMPERDONABLE”

“Nací en este barrio, tengo 64 años y sigo acá. Nunca pensé que podría suceder algo así. Es algo imperdonable. Sufro yo, sufre mi hija. Ella todavía no puede hablar de todo esto”, lamentó, Horacio Raciti a una semana del asesinato de Catalina Mezza Ferreyra, la mujer con quien compartió más de 30 años en la casa de 40 entre 25 y 26.

Mientras Raciti hablaba con este diario en la puerta una vecina se acercó a dar las condolencias. Saludó y se quebró. Entre lágrimas, recordó a Catalina como parte de una historia compartida en el barrio. “Acá tuvimos algún robo en un comercio o de una bicicleta. Esto no había pasado antes”, dijo la mujer que participó en la marcha vecinal del lunes.

Según recordó Horacio, en la madrugada anterior a la noche del crimen hubo un alerta. “Vi a tres personas merodeando en la zona del taller, salí apagué las luces y cerré todo. Un rato después los volví a ver y volví a salir y se fueron en un auto que para mí era el mismo que usaron a la noche siguiente”.

El taller está al lado de la vivienda a donde los ladrones ingresaron desde la calle, usando una escalera propia para llegar al primer piso. Ese galpón donde se reparan y guardan vehículos, linda con un lavadero de autos y una parrilla, que están en la esquina de 40 y 25. Todo es propiedad de Raciti, quien está convencido de que los delincuentes buscaban más que los 900 dólares de Catalina: “Alguien me mandó al frente. Pensaron que había plata en mi casa y no es así porque yo no llevo plata”.

¿Cómo se sigue? “Como lo hice toda la vida, trabajando”, afirmó Raciti y luego reclamó celeridad en la investigación: “Tengo bronca porque a mi mujer no la vamos a recuperar, pero quiero que se haga justicia para que no le pase a otras personas algo así, irreparable”.