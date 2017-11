Unidos de Olmos rescató un punto y Argentino Juvenil comenzó a meter presión

| Publicado en Edición Impresa

Unidos de Olmos, líder absoluto del torneo Clausura de la Primera B, de la Liga Amateur Platense, no pudo quebrar a la Comunidad Rural, en Los Hornos, y debió conformarse con el empate a cero, en un partido vibrante y emotivo, más allá de que no hubo goles. El empate no fue, quizás, el resultado que fue a buscar el elenco azulgrana, pues ahora Argentino Juvenil se le puso a tiro, cuando quedan muy pocas fechas para el final de una nueva temporada.

A propósito, el cuadro de City Bell goleó por 5-1 a For Ever y sigue a la expectativa, al igual que Peñarol, que le ganó 2-0 a Alumni, de visitante, gracias a los goles de Zemaitis y Quiroz.

Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Talleres 0, Asociación Iris 4; Las Malvinas 2, Independiente 2; Polideportivo Gonnet 0, Romerense 0 y CF. Ringuelet 4, Tricolores 1.