La Oficina Anticorrupción reclamó el procesamiento de Echegaray

Lo pidió la titular del organismo, Laura Alonso, por la causa Ciccone, luego que un ex funcionario de la AFIP afirmara "que no se movía un papel sin que él lo supiera"

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, reclamó hoy el procesamiento de Ricardo Echegaray por la causa Ciccone, al afirmar que el ex titular de la AFIP “tiene responsabilidad en la maniobra” que involucra al detenido ex vicepresidente Amado Boudou.

“Llama la atención que el juez no haya procesado a Ricardo Echegaray”, planteó hoy la funcionaria al destacar que el ex jefe de Gabinete de AFIP Rafael Resnick Brenner "dijo que no se movía un papel sin que él lo supiese".

En declaraciones a la prensa, Alonso agregó hoy que "una persona que hacía lo que le decía Echegaray, por ejemplo que cruzara la calle hasta el ministerio de Economía y se reuniera con (el ahora detenido José María) Núñez Carmona".

"Llama mucho la atención que a esta altura en el desarrollo de la causa el juez no haya procesado a Ricardo Echegaray", remarcó, a la vez que insistió que el ex titular de la AFIP "tiene responsabilidad en la maniobra".

Dijo también que desde la Oficina Anticorrupción se pidió "la indagatoria de Echegaray en la causa y recién (el juez) lo indagó en octubre del año pasado”.

“Pasó un año y pareciera que no hubo tiempo suficiente para analizar y decidir la situación procesal de Echegaray", dijo al cuestionar la indefinición de la situación procesal del ex funcionario que -indicó- "favorece a Echegaray y a los imputados en el juicio".

Respecto a las críticas por la detención de Boudou y la viralización de imágenes y un video del momento de su detención dentro de su domicilio, Alonso afirmó que esa circunstancia "se filma por una cuestión de procedimiento", pero remarcó que "la filtración es terrible".

"Espero que se sustancien las investigaciones y los sumarios internos correspondientes", dijo por último en relación a la difusión de esas imágenes.