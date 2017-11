Schunke, autocrítico: "todavía hay que encontrar el rumbo"

Jonathan Schunke, el día después de la algarabía por el triunfo ante Argentinos con un gol de su autoría, fue autocrítico y sostuvo que si bien se logró un triunfo necesario y hay una evolución en el equipo, aún se debe mejorar mucho.

"Necesitábamos mucho el triunfo. El triunfo era importante, se consiguió y nos da tranquilidad para esta semana y pensar en Tigre", dijo el defensor en conferencia de prensa y agregó: "el fútbol tiene mucho de confianza. Para que el buen trabajo se note tiene que estar acompañado de los resultados".

A la hora de analizar el juego, el zaguero admitió que "nos costó en la primera parte, en el entretiempo Lucas (Bernardi) levantó la voz y entramaos diferente en el segundo tiempo. Los goles muchas veces marcan para donde se equilibra el resultado. Nos venía tocando ir en busca del resultado desde atrás. Desde ese lado lo pudimos manejar diferente.

"Tenemos que manejar nosotros las cosas, que no nos conviertan y convertir nosotros, a partir de eso los equipos crecen. Son momentos, cuando estás bien, las cosas salen redondas. Hay que saber atravesar los momentos difíciles. Nosotros todavía tenemos que encontrar el rumbo, ganamos, empatamos y perdemos", subrayó.

Con este triunfo consumado, el defensor marcó que ahora hay que seguir mejorando e ir en busca del equipo que el Pincha supo ser hace unos meses: "hay mucho por mejorar, hemos sido un equipo complejo, donde no perdimos con ningún grande y ningún rival nos superó, hay que volver a ese camino, estamos lejos pero hay una evolución. Conformes no estamos, tenemos que crecer mucho mas, todavía no estamos como tenemos que estar, nos falta. Pero sí estamos creciendo, lento, pero el crecimiento está".

Desde la sumatoria de puntos, reconoció que "es una situación medio incómoda, está en nosotros volver a meternos en el pelotón de arriba. Es nuestra idea, ir escalando y apuntar a los puestos de arriba. Tiene que ser nuestra meta, como hacer puntos para meternos en las copas el año siguiente y para eso hay que hacer que el equipo funcione".

El próximo partido pincha será recién el domingo 19 ante Tigre producto de la fecha FIFA que habrá este fin de semana. Sobre esto, remarcó que "creo que el parate tampoco es tan lindo tan seguido, porque para mejorar es necesaria la competencia. Se dio así y tenemos que trabajar al máximo y apuntar a las cosas que hay que seguir mejorando".

"DAMONTE ME DIJO QUE IBA A HACER UN GOL"

El gol, de cabeza (octavo en el León), al minuto del complemento, fue como un desahogo para Schunke, que lo gritó con todo y después fue a abrazar a Israel Damonte.

"Damonte me había dicho que iba a hacer un gol y que lo fuera a abrazar", explicó y admitió que ese grito desaforado fue por "volver a marcar, que hacía tiempo que no lo hacía. Fue un poco de todo, el momento, fue especial, muchas veces me cuestionan que no lo grito, y ahora lo grité", cerró.