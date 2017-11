VIDEO: El momento en el que “Pepito” Echegaray confiesa: “se me escapó el tiro”

En un material fílmico, que trascendió en las últimas horas, se puede ver al hombre sindicado como el autor del homicidio de Abril Bogado siendo detenido por personal policial, mientras lanza gritos y asegura haber efectuado el disparo de forma accidental. Según fuentes oficiales, "Pepito", de 32 años, en julio de 2012 fue condenado por homicidio en grado de tentativa, pena que vence el 22 de julio de 2018. Estaba beneficiado con un programa de libertad asistida

Con la cara tapada con una remera, el torso desnudo, esposado y acostado boca arriba en una camilla, Jose “Pepito” Echegaray confesó esta mañana, ante la presencia de personal médico y policía, su autoría en el crimen de Abril Bogado, la nena de 12 que este domingo fue asesinada en la puerta de su casa después de haber asistido a una fiesta.

Así quedó registrado en un video que esta noche difundió eldia.com y que muestra el momento en el que el principal sospechoso del asesinato es trasladado por una ambulancia después de que se concretara su captura a pocas cuadras del punto en el que ocurrió la tragedia.

EL ARMA QUE SE LE SECUESTRÓ A ECHEGARAY

“Se me escapó el tiro, se me escapó el tiro en la ventana papá. Fue el día del hecho. Mi nombre es José Eduardo Echegaray y se me escapó el tiro. No quise matar a nadie. Se me escapó” es lo que se le alcanza a escuchar al hombre que esta mañana mantuvo en vilo a todo un sector de Ringuelet por resistirse a la captura que pretendía llevar adelante la policía tras enterarse de su paradero.

Fueron momentos de tensión extrema los que se vivieron este lunes por la mañana en las inmediaciones de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 5 y 505, donde se sospechaba que estaba alojado el principal sospechoso del asesinato de Abril, un delincuente apodado “Pepito”.

ECHEGARAY PERMANECE EN EL PISO TRAS SER CAPTURADO POR LA POLICÍA

Este hombre, de 32 años y que responde al nombre de José Echegaray, ostenta un largo historial criminal. Condenado a ocho años de prisión en el 2010, este sujeto se encontraba cumpliendo el último tramo de la pena que le había sido impuesta por lo que había sido beneficiado con la figura de la libertad asistida.

Según fuentes oficiales, "Pepito", de 32 años, en julio de 2012 fue condenado por homicidio en grado de tentativa, pena que vence el 22 de julio de 2018, por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata.

Además tiene antecedentes por tentativa de robo calificado el 25 de febrero de 2004, tentativa de robo, el 8 de agosto de 2005, y tentativa de robo calificado ocurrido el 22 de julio de 2010.

En la zona se montó un fuerte operativo con el objetivo de detener al delincuente que concluyó en un fuerte enfrentamiento a balazos que duró al menos unos diez minutos. Pese a la resistencia que mostró “Pepito” para entregarse, la policía logró reducir al hombre y detenerlo cuando intentaba escapar. Inmovilizado y bajo estricta vigilancia el hombre fue asistido por personal del SAME por una serie de heridas que presentaba al momento de la captura.

Fue esposado y trasladado en una camilla hasta un centro de salud de la Ciudad en donde iba a ser atendido, para más tarde trasladarlo a la fiscalía a cargo de la dra. Betina Lacki en donde iba a prestar declaración. El hombre estaba prófugo desde el domingo a la madrugada cuando, presuntamente, disparó contra el vehículo en el que se encontraba la pequeña Abril Bogado, en en 510 entre 11 y 12.

EL OPERATIVO QUE SE MONTÓ ESTE LUNES EN 505 Y 5

Según la reconstrucción que se ha hecho hasta el momento, los dos sospechosos que estarían involucrados, Echegaray y un joven de 17 años que fue detenido cerca de las 19 de hoy en una vivienda del barrio “El Mercadito”, habrían intentado robarle a la familia Bogado en el frente de su casa cuando volvían de una fiesta.

EL ADOLESCENTE DE 17 AÑOS QUE FUE DETENIDO HOY

Fue en este marco que uno de los delincuentes disparó contra el rodado. El proyectil ingresó por la zona trasera del auto, específicamente por la luneta, y alcanzó el cuerpo de la nena de 12 años. Luego, la desesperación, el miedo y el estupor por el estruendo y el desvanecimiento instantáneo de la pequeña Abril se apoderaron de la escena mientras los autores de la tragedia escapaban raudamente del lugar.

EL AUTO EN EL QUE ESTABA ABRIL AL MOMENTO DEL ATAQUE

Según indicaron voceros judiciales, con ella iban el papá, la mamá, el abuelo y una hermanita. Todos estaban adentro de un auto, del que no tuvieron tiempo a bajarse, por la súbita aparición de los ladrones. Después sobrevino la barbarie

La llevaron de urgencia al hospital, primero al San Roque de Gonnet y, después al Sor María Ludovica, pero su destino ya estaba sellado. Los esfuerzos por salvar a Abril no pudieron revertir su estado crítico y cuando era trasladada a al segundo centro de salud falleció. La Plata llora por estas horas la muerte de Abril, asesinada a sangre fría por los dos delincuentes.

FAMILIARES, AMIGOS Y ALLEGADOS DESPIDIERON ESTA MAÑANA A ABRIL

Así quedó reflejado esta noche en la marcha que se realizó en Ringuelet a la que asistieron miles de vecinos. Toda esa comunidad que se congregó reclamó al unísono “seguridad” y “Justicia por Abril” bajo una atmósfera de tristeza, dolor y consternación. Las redes sociales, a lo largo y lo ancho del país, también se hicieron eco de este hecho. La indignación y muestras de pesar y apoyo a la familia fue lo que más se leyó.