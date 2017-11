Macri se reunió con CEOs de empresas globales en EE.UU

Fue tras encabezar el acto de homenaje a los cinco rosarinos fallecidos en el atentado en Manhattan

El presidente Mauricio Macri compartió hoy un almuerzo con CEOs de empresas líderes a nivel mundial, a quienes instó a invertir en el país, luego de encabezar, junto al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, un acto en homenaje a los cinco rosarinos que murieron el martes pasado en un atentado en Manhattan.

"Espero convencerlos de que la Argentina es el mejor país para sus inversiones", les dijo Macri a los ejecutivos durante el almuerzo que compartieron en el edificio de la empresa Blackrock, en Manhattan. Lo escuchaban atentamente Andrew Liveris (Dow Chemical), Larry Fink (BlackRock), Sue Wagner (Apple), Steve Bolze (Blackstone), Darío Speranzini (General Electric Co), Laxman Narasimhan (Pepsi Co), Haisong Jiao (SAFE), Jorge Pérez (Group of Florida), Jerry Speyer (Tishman Speyer), Lawrence Cheung (Hong Kong MA), Clay Neff (Chevron), Tom Donylon (Instituto de Inversiones de Blackrock), Armando Senra (Blackrock Iberoamérica) y Jsesica Tn (Blackrock).

Según informaron desde Presidencia, Macri dio detalles sobre la expansión de la economía, la reducción del déficit fiscal y ratificó el compromiso del Gobierno de seguir avanzando con "una gran reforma", incluyendo la tributaria con la que espera generar más producción y empleo.

Al hacer referencia a cuáles son las áreas que presentan "grandes oportunidades" para los inversores, Macri mencionó la agroindustria e infraestructura, y remarcó los "excelentes recursos humanos y los enormes recursos naturales" que tiene Argentina.

El Presidente además les confió que ya hay anunciadas "grandes inversiones" en el yacimiento de Vaca Muerta, una de las más importantes reservas del mundo en shale, que en los últimos meses ha comenzado a tener alta actividad a partir de un acuerdo multisectorial impulsado por el Gobierno.

"Hay grandes oportunidades con la explotación de litio, el mineral que será el más demandado a futuro", sostuvo Macri para luego señalar que Argentina recibió también, en los últimos meses, "grandes ofertas tanto en energía eólica, como solar, con enormes posibilidades de generar mucho empleo".

La explotación de energías alternativas fue otro de los puntos incluidos en la charla, y en ese marco Macri explicó que a principios de octubre el Gobierno anunció las obras del parque fotovoltaico Caucharí, de Jujuy, que será la planta de energía fotovoltaica más grande de Latinoamérica, con una capacidad de producción de 300 MW.

Además, el el jefe de Estado advirtió que el país también está trabajando "para potenciar el bloque Mercosur" y lograr así la apertura de nuevos mercados internacionales.

Con la idea de duplicar la cantidad de visitantes que llegan anualmente al país, Macri remarcó ante los empresarios las oportunidades de expansión que ofrece el turismo e indicó que se está ampliando la capacidad hotelera y que son varias las provincias que ya pueden recibir vuelos internacionales en forma directa.

También lo escucharon con atención los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el canciller Jorge Faurie; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el senador Rodolfo Urtubey; el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Trípodi; el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky, quienes forman parte de la comitiva que llegó esta mañana a Estados Unidos.

Tras el almuerzo con los 14 reconocidos empresarios, el Presidente pautó reuniones privadas con tres de ellos en el hotel Surrey.

El primer encuentro fue con Andrew Liveris, de The Dow Chemical Company, con quien trató sobre las inversiones de la empresa en Argentina, según informó Presidencia.

La segunda entrevista fue con Stephen Ross, un reconocido desarrollador de bienes raíces, con proyectos a nivel mundial, incluyendo uno en Puerto Madero, donde prevé levantar dos torres residenciales y un hotel cinco estrellas, con un desembolso total de 250 millones de dólares. El CEO de la firma y uno de sus fundadores es el argentino Jorge Pérez.

Por último, Macri se entrevistó con Eleine Feeney, vicepresidente de Infraestructura de Expansión Global de Amazon Web Services (AWS).

"Feeney le manifestó a Macri su propósito de que Amazon realice una primera inversión en la Argentina para instalar un data center. La idea es ir incrementando paulatinamente sus negocios en el país", informaron desde la Presidencia.