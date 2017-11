Unión visita a Vélez y quiere ser el único escolta del puntero Boca

| Publicado en Edición Impresa

Unión de Santa Fe, de buena campaña, visitará esta noche desde las 21:05 a Vélez, buscando un nuevo triunfo que le permita colocarse como único escolta del puntero Boca.

Por su parte Vélez, que tuvo un promisorio inicio de Superliga con dos victorias consecutivas, volvió a preocuparse por su flaco promedio tras perder tres de los últimos cuatro compromisos. En esa racha adversa también sufrió la eliminación de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán en cuartos de final.

En ese sentido Omar De Felippe realizará cuatro cambios -uno por línea- con la intención de volver a la victoria: César Rigamonti por Alan Aguerre en el arco; Brian Cufré por Eric Jerez en la defensa; Jorge Correa por Nicolás Tripicchio en el mediocampo y el paraguayo Luis Amarilla -en su debut como titular- por Federico Andrada en ataque.

Patronato de Paraná, que necesita sumar para alejarse de la zona roja de los promedios, recibirá a Newell’s Old Boys, que intenta concentrarse en la parte futbolística en medio de una crisis dirigencial. El partido se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, desde las 19.05, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de Fox Sports Premium.

En este partido estará como asistente Mariana de Almeida, que será la segunda mujer en integrar una terna arbitral en la Superliga tras Gisela Trucco, quien la fecha pasada estuvo en Defensa y Justicia-Olimpo.

La fecha se abrirá con Arsenal-Tigre. El elenco de Sarandí, que lleva dos derrotas consecutivas, vive un panorama oscuro en la anteúltima posición de la tabla de los promedios, con un coeficiente de 1.012, mientras que Tigre, de irregular andar en el torneo, no puede dejar más puntos en el camino para no complicar su permanencia en Primera.

Humberto Grondona, técnico del equipo del Viaducto, volverá a contar con el delantero Rodrigo Contreras, quien regresa al once inicial luego de haber cumplido la sanción de dos partidos recibida por su expulsión en la victoria ante Banfield (2-1). Caruso Lombardi no confirmó los once titulares.