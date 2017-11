Luego del descanso, arranca una semana de mucho trabajo en Abasto

El grupo volverá a los entrenamientos hoy en Abasto. Mariano Soso no quedó para nada conforme con los realizado ante Chacarita, por eso se espera una semana de intensos trabajos y muchas charlas grupales

Obviamente este fin de semana el ánimo no fue el mejor para el plantel de Gimnasia porque tras la gran victoria obtenida ante Vélez, la idea era reafirmar la levantada frente a Chacarita, pero no pudo ser. Lo cierto es que tras la caída el último viernes por la noche en San Martín, el grupo regresó a nuestra ciudad y quedó liberado, por lo que los futbolistas gozaron de un fin de semana completo para descansar y recargar las pilas. Como es sabido, otra vez se parará el torneo y el fin de semana que viene no habrá actividad en la Superliga de fútbol, por lo que hay mucho tiempo para trabajar pensando en el compromiso venidero.

En el horizonte Tripero, por la 9° fecha, recibirá a Patronato en el estadio del Bosque, el lunes 20 de noviembre a las 17. Por ello, el cuerpo técnico albiazul le dio al grupo sábado y domingo libre, ya que no hay obligación de un partido cerca como ocurrió la semana pasada que jugó con el Fortín el domingo y visito al Funebrero el viernes siguiente.

Así las cosas, el grupo se reencontrará con Mariano Soso hoy a las 9:30 en Estancia Chica, donde seguramente habrá una primera charla para analizar lo sucedido ante Chaca con algún video incluido, y después se iniciarán los trabajos físicos y futbolísticos que decida el cuerpo técnico.

Estos días también servirán para recuperar futbolistas que vienen arrastrando algunas molestias menores, y que terminaron también con algún golpe el juego en San Martín. También, por otra parte continuarán con su recuperación los defensores Facundo Oreja y Maximiliano Coronel por sus respectivas rupturas fibrilares, con el objetivo de poder estar lo antes posible a disposición de Soso.

La semana de actividad finalizaría el viernes en el predio abastense, y no hay en mente organizar algún encuentro amistoso, sino que se terminará con una práctica formal de fútbol, pro entre titulares, suplentes y juveniles. Los equipos de Primera no suelen jugar partidos amistosos y Gimnasia es parte de la misma tendencia .

La siguiente semana sí (desde el lunes 13) habrá otra larga semana para trabajar pensando pura y exclusivamente en el rival de turno, que será el elenco entrerriano.

HOMENAJE Y DONACIÓN EN LA SEDE DE CALLE 4

Oscar Montesino fue un reconocido socio de Gimnasia, colaborador permanente del Club, que hace diez años en medio de una Asamblea en la Sede sufrió un infarto que le significó la muerte.

Hoy, su hijo, Raúl, decidió donar un equipo de Resucitación Cardio Pulmonar que permitirá que de aquí en más cualquier imprevisto de esa gravedad pueda ser tratado de manera inminente en todo el ámbito de la Sede Social.

Así es que esta tarde la Comisión Directiva homenajeará al Gordo Montesino, descubrirá la placa que certifica a la Sede Social como espacio Cardio Protegido y pondrá en marcha la aparatología correspondiente. La cita está prevista para las 18:30, en el hall principal de la Sede.