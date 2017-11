Volvió el amor: el Kun Agüero y Karina se reconciliaron

Luego de los rumores de un viaje a Londres por parte de Karina que levantó sospechas sobre un reencuentro con el Kun Agüero después de que la pareja decidiera tomar distancia, 'La Princesita' regresó a Buenos Aires y, al parecer, el panorama amoroso entre ambos es mucho más positivo que en las semanas anteriores.

Anteriormente, la cantante había asegurado que "Tengo mucho respeto. No voy tocar el tema, ni acá ni en ningún lado, porque me siento con derecho, porque siempre cuidé la relación. Además, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni algún rencor o algo como para aprovechar y salir... La gente por ahí piensa que estoy enojada y no lo estoy”, había expresado para referirse a su separación.

Y había agregado que: "Me parece que hay que tener respeto por las personas que uno quiere. Por eso yo lo tengo por él. No voy a decir nada. Tampoco me estoy guardando algo, no tengo nada para decir de él. Podría estar simulando acá que estoy bien, y en casa estar enojada".

Según informó una importante revista especializada en asuntos de la farándula, la cantante y el futbolista se reconciliaron y apuestan a darle una segunda oportunidad al amor.