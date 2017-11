Agustín Casanova renunció al Bailando y Moria Casán estalló de furia

Flor Vigna no la está pasando nada bien este año en el Bailando. Si bien se consagró en la edición pasada, su compañero Pedro Alfonso renunció. Quien regresó para reemplazarlo fue Agustín Casanova, el cantante de Márama. Sin embargo, en el medio de una crisis de pareja, el joven comunicó su renuncia.

Al respecto, Ángel de Brito dijo "Que siga (Flor Vigna) con un reemplazo". En tanto, Pampita agregó "A mí me parece que lo debería reconsiderar".

Luego llegó el turno de Moria Casán, que se mostró muy enojada con esta decisión: "Me encantaría que el chico Agustín, por el respeto que tengo por él y por el pueblo de Uruguay, lo reconsidere. Dejar un certamen por un motivo personal es poco profesional, pero entiendo que la situación lo superó".

Muy fiel a su estilo, Moria apuntó también contra su compañera de baile: "Respecto a Flor Vigna, me parece una desubicada. No la escuché porque no le soporto la voz y no la entiendo. Los dos me parecen poco profesionales... Traer problemas personales a la pista, porque él se peleó con la novia y ella con el novio... Ha venido gente enferma, que se le acaba de morir la madre o algo, es una falta de respeto al show", dijo con énfasis.

Además llamó "mosquita muerta" a la ex participante de Combate. "Son chiquitos, tienen escenario, plata y andan por la vida sacándose fotos, están enamorados de ellos mismos y de la fama exprés", exclamó incisiva.