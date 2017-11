"A los diez años quisieron secuestrarme y violarme", confesó una ex Gran Hermano

Romina Malaspina contó un durísimo momento que vivió cuando era niña en el que un par de hombres intentó secuestrarla para luego abusar sexualmente de ella. Por suerte, logró escapar con ayuda de una señora.

"Yo estaba andando en bicicleta y vinieron dos hombres, me quisieron secuestrar. Me agarraron y me llevaron a una casa. En ese momento justo pasó una señora y me ayudó", contó.

Y añadió que "Fue feo, además yo era muy chiquita, fue muy traumático. Era chica y en ese tiempo no había secuestros. Fue horrible, me acuerdo de todo".

Además, se refirió a que en el mundo del modelaje ocurren situaciones similares con las chicas que son engañadas por los productores para abusar de ellas. "A los 13 empecé a desfilar y había productores que te decían que te hacían famosas, yo me daba cuenta que eran vivos que se llevaban a chicas a la casa. Tengo una conocida que fue y el flaco la quiso violar. Yo siempre estuve acompañada por mi mamá y le mostraba todo. Tampoco me encontraba con alguien que no conociera. Hoy las chicas tienen la ilusión de trabajar y caen, es peligroso", concluyó.