Primera marcha atrás en las modificaciones impositivas: ya no alcanzarán a los vinos

Se tomó la decisión por la fuerte presión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien liberó el reclamo de bodegueros

| Publicado en Edición Impresa

Finalmente, el Gobierno está dispuesto a dar marcha atrás con el impuesto al vino, uno de los ítems de la anunciada reforma impositiva que había generado mayores reacciones en contra. En la decisión habría sido relevante la dura postura que exhibió el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, quien salió a respaldar a los bodegueros de su provincia, pero que indirectamente también beneficia a distritos como San Juan, Catamarca y La Rioja, entre otros.

De todas maneras, según trascendió, sería la única modificación que aceptaría el Gobierno a su proyecto reformista, con la finalidad de ganar aliados clave para aprobar el proyecto a nivel legislativo. En cambio, no está dispuesto a ceder en otros temas no menos sensibles como las modificaciones impositivas a los licores, gaseosas y jugos con azúcar, champagne, sidras entre otros alcanzados por las nuevas alícuotas. Los cambios planteados, contemplan una alícuota del 29% en bebidas blancas (hasta ahora es de 20%), un gravamen del 17% en cervezas (hoy es 8%), vinos y sidras 10% (ahora están exentos no son alcanzados) y gaseosas y jugos con azúcar agregada el 17% (pagan entre el 4% y el 8%).

EL RECLAMO

La marcha atrás oficial comenzó a tomar cuerpo ayer al cabo de una reunión que Cornejo mantuvo con el titular de Interior, Rodolfo Frigerio, donde también estuvo presente la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, su ministro de Economía, Hernán Lacunza, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. También participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, Alejandro Caldarelli, secretario de Relaciones con las Provincias y Paulino Caballero (subsecretario del área). Por otra parte, los ministros coordinadores Gustavo Lopetegui y Mario Quintana también participaron brevemente del encuentro.

Además de dialogar sobre aspectos de la reforma tributaria, entre ellos impuestos internos, también se hablaron temas como obras públicas. Sin embargo, una de las primeras conclusiones importantes de este encuentro es que se acordó que el gobernador de Mendoza y los miembros de la industria vitivinícola mantendrán una reunión con Dujovne donde se anunciará que no se aplicará el anunciado impuesto.