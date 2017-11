“En el entretiempo Lucas nos tuvo que levantar la voz”

Ratificó que el equipo está en crecimiento más allá de que muchas veces no se vean las mejoras. “Tenemos una dirección”, apuntó

Luego de la práctica de ayer en el Country, Jonatan Schunke habló con la prensa, para hablar del triunfo de Estudiantes ante Argentinos, de la necesidad que tenían por un triunfo, de las mejoras del equipo y de su gol, el octavo con la camiseta roja y blanca.

-La victoria les sirvió más en lo anímico que en lo numérico, ¿verdad?

-Es verdad. Necesitábamos mucho el triunfo. No venimos haciendo una buena segunda mitad de año y el triunfo era importante. Gracias a Dios se consiguió y nos da tranquilidad para esta semana y pensar en Tigre

-¿Les sirve también para recuperar la confianza perdida?

-Sí, totalmente. El fútbol tiene mucho de confianza y la cabeza juega un papel importante. Para que el buen trabajo se note tiene que estar acompañado de los resultados. Para que se note el crecimiento del equipo es imprescindible ganar.

-¿Por eso lo gritaste con tanta enjundia, porque no es común o porque el equipo necesitaba ganar?

-Un poco de todo. El momento, hacía rato que se me venía negando. Las otras veces no lo grité tanto y me lo hicieron saber. Ahora lo hice con ganas (risas).

-En San Juan habías sido protagonista en la jugada del gol rival, muy polémico por cierto. ¿Sos de los que piensan que más pronto que tarde se tiene que utilizar el VAR en la Superliga?

-Creo que sí, pero obvio que las cosas tienen que estar claras para que no existan malos entendidos. La tecnología puede ayudar, pero repito: tiene que saber cuándo y cómo usarse, para evitar que suceda lo que pasó en el partido de Lanús-River. Hace rato que el fútbol está necesitando un avance, un paso adelante. Tal vez no era el momento de aplicarla en una semifinal de Libertadores, pero es buena hora que se tome la decisión de utilizarla.

-¿Qué análisis hicieron del partido? ¿Por qué se vio un equipo desparejo entre un tiempo y el otro?

-Nos costó, es verdad. En el entretiempo Lucas (Bernardi) nos marcó las cosas y tuvo que levantar la voz para que se entendiera. Entramos diferentes en el segundo tiempo y por suerte rápidamente encontramos el gol, que nos tranquilizó. Los goles muchas veces marcan para qué lugar se dirige un partido. Pudimos manejar el juego y eso es bueno. Últimamente era al revés: recibíamos un gol y teníamos que salir a revertir la situación. Por ese lado lo pudimos manejar de manera diferente.

-¿Cómo le viene un nuevo parate a Estudiantes? ¿Le sirve que otra vez se interrumpa el torneo?

-Los parates en el torneo no llegaron todos de manera consecutiva. No está bueno que partido por medio haya un receso. Para mejorar es necesaria la competencia y que la tengamos todos los domingos. Para mejorar tenemos que jugar y si a cada rato estamos parando... Pero bueno, se dio así y trataremos de hacerlo de la mejor manera para llegar bien al próximo partido contra Tigre.

-¿Los parates, los cambios de nombres por lesiones y los diferentes esquemas utilizados atentan contra la identidad que pregona Lucas Bernardi?

-No, tal vez el tema de las lesiones no está bueno. No poder con todos los jugadores en todos los partidos no es saludable. De todos modos la identidad el equipo la tendrá que tener juegue quien juegue. Es verdad que hay jugadores con diferentes capacidades, pero la identidad tiene que ser única, no importan los nombres.

-¿En qué lugar ven la mejoría que manifestó Bernardi y varios de tus compañeros?

-En muchos aspectos. Desde el trabajo en equipo y volver a ser sólidos. Somos un equipo que le puede dar pelea a todos. Estamos yendo hacia un camino y todavía estamos lejos de un ideal. Hemos sido hasta hace poco tiempo un equipo complejo, que no perdió contra ningún grande y nadie nos superó. Lo bueno es que se va viendo una evolución, a veces más lento a veces no.

-¿Están conformes?

-Conformes no, porque para eso deberíamos crecer muchísmo más. Vamos bien, estamos lejos, pero vamos por buen camino y sentimos que vamos creciendo. Por ahora ganamos y perdemos; lo ideal es ganar, ganar y perder lo menos posible.

-¿Se puede definir qué clase de equipo son?

-Sí, trabajamos en base a cuál equipo nos vamos a enfrentar. Y buscamos los lugares por dónde dañar y de qué cuidarnos. Y en líneas generales somos un equipo que trata de arrancar con el cero en su arco, no poner en riesgo la defensa y tratar de general colectivamente cuando tenemos la pelota. A veces no tomamos las mejores decisiones y eso, creo, nos está pasando. Ya vamos a mejorar del todo, creo que pasa más por la confianza. Tal vez no estábamos acostumbrados a estar tan lejos de los primeros puestos y en eso estamos enfocados.