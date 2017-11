Efecto primavera

Un repaso por las tendencias que marcarán la deco de esta colorida estación

Colores, materiales, estilos y los básicos infaltables que, esta temporada, dicen presente en la decoración de primavera, tanto para interior como exterior.

VERDE

Ya sabes que el color del año es el Greenery así que no dudes en colarlo en tu hogar, ya sea en forma de tejidos, pintura o complementos. Pero algo que no puede faltar esta primavera en tu casa son las plantas. Se llevan: Calatheas, haworthaias, peperomias, selaginellas, fitonias, crasas, monstera o costilla de Adán y cactus varios… Y ramos de eucalipto y paniculada (infalible mezcla para un jarrón de cristal grande). En la cocina, que no falte la menta y alguna otra aromática, tipo tomillo o laurel. Aromatizarán y serán el mejor condimento para tus guisos.

CROCHET, NUDOS Y MAS

Anímate a hacer nudos y pon en casa alguna pieza de crochet, tricot o macramé. Cuelga tus plantas o velas en farolillos hechos por ti o acomoda tus pies en un puf de crochet o tricot. Será un toque muy primaveral y de tendencia en tu decoración.

LINO

Su textura y aspecto confieren naturalidad y confort. El lino pega fuerte esta temporada, tanto en ropa de cama como en mantelería, almohadones.

Escógelo en un tejido cien por cien natural, en tonos grises, beige (o el mix de ambos: greige), azules, blancos y rosas. En cuanto a los estampados, no puede faltar el clásico floral, acompañado de rayas y tipo folk o étnico par cojines y complementos. Para la lencería de cama opta por el liso, más sereno. El terciopelo, tendencia deco de este 2017, sigue estando presente en esta época del año, pero en vez de escoger tonos marrones o tierra, elígelo con acabado empolvado, más luminoso.

FRONTERAS DIFUSAS

La fina línea que separa el interior y el exterior de su hogar se diluye. ¿Cómo? Pues utilizando elementos propios del interior en el exterior y viceversa. Saca tu alfombra de yute a la terraza y mete tus sillas de mimbre en el salón. Cambia las cortinas invernales por visillos o caídas más ligeras. Además de reducir el consumo energético, disfrutarás mejor del agradable calor que emana el sol en primavera y vistas más nítidas de tu terraza o jardín. Haz que el paisaje forme parte de los interiores reflejándolo en un espejo colocado estratégicamente ante una ventana. Además, anímate con este huerto urbano que hace meses que estás barajando: es el mejor momento para plantar y estarás en la onda.

MAS VERDE

En esta primavera el Greenery (o verde follaje) brillará en todo su esplendor, más que en ningún otro momento del año. Si estás pensando en renovar tu mantelería, las fundas de tus cojines, incluso tu vajilla, no lo dudes: apuesta todo a este relajante y luminoso verde con toques de amarillo que evoca los primeros días de primavera, cuando la naturaleza despierta y revive tras el letargo.

Combinado con el blanco, como se puede apreciar en la imagen, el contraste será mucho más vistoso, pero con el amarillo conseguirás mayor sensación de calidez. Los tonos tierra y marrones también son perfectos aliados, sobre todo en materiales naturales como la madera y las fibras vegetales. Si prefieres los espacios delicados y románticos, combínalo con rosa palo o rosa viejo; y si lo que buscas es más serenidad, los tonos grises son la mejor elección.

A MEDIAS

Dale un aire totalmente distinto a un dormitorio, incluso al salón, con esta técnica económica, fácil de aplicar y con resultados sorprendentes. Se trata de combinar dos tonos en una misma pared o mueble, pintando la parte inferior de un color más oscuro y la parte de arriba de un tono más claro (o bien dejarlo tal cual). Basta con marcar con tiza o cinta la línea de separación. Utilizaremos un rodillo para pintar una de las partes, sin agobiarnos demasiado por traspasar la raya. Después, con una brocha de unos 5 cm, se ha de pintar con más cuidado la línea divisoria. Finalmente, volveremos al rodillo para terminar de pintar la otra zona. Busca la armonía, yuxtaponiendo dos tonos afines. Cuando pintamos una pared en dos tonalidades de distinto color normalmente es porque queremos influir en el tamaño visual de la estancia. Dividir una pared de forma horizontal y pintarla en dos gamas distintas crea el efecto de ‘bajar los techos’, es decir, perfecto para viviendas donde son muy altos. Sin embargo, si usamos dos tonalidades de un mismo color, se consigue dar a los espacios un efecto de mayor profundidad, además de crear un contraste que elimina la monotonía cromática.

NESTING

Después del hygge, llega el ‘nesting’, que traducido literalmente es “anidación” o anidar en el hogar. Esta tendencia, la más cool de 2017, reivindica que quedarse en casa ya no es de muermos, sino un planazo con múltiples beneficios para tu salud.

Practica el ‘nesting’ y rebajarás tus niveles de ansiedad, aseguran los expertos. Y es que con vidas cada vez más ocupadas y un panorama mundial convulso, con preocupaciones sociales tales como la economía o la ecología, la gente halla su refugio en su casa, que pasa de ser un lugar a un sentimiento. El objetivo de la decoración pasa por crear un espacio sereno, donde te guste volver y realizar actividades pausadas, como cocinar en familia o practicar la jardinería. Eso a lo que llamamos un hogar feliz. Consíguelo deshaciéndote de lo innecesario, organizando y ordenando, como hemos dicho al principio. Después potencia la luminosidad con tonos claros, recurre a materiales libres de sustancias nocivas que permitan el proceso natural de regeneración y ¡descálzate!.

CESTAS

Este complemento, tan decorativo como práctico, encaja en cualquier lugar de la casa. En la entrada, para tener a mano los paraguas o las mochilas, en el cuarto de los peques para guardar los peluches, incluso en el baño para poner la ropa sucia o las toallas. La cesta tailandesa, realizada en fibras naturales, es un complemento que tiene muchos usos y cada vez más cobra protagonismo en nuestros reportajes.

MARINERO

El estilo marinero es un must de esta temporada. Con el sol y el buen tiempo vuelven los tonos azul marino, las rayas y las referencias al mar. Así pues, no pases por alto esta tendencia cíclica y apúntate detalles que te harán lograr el look. Almohadones con fundas a rayas en blanco o crudo y azul, vajillas y jarrones con dibujos o formas de caracolas o animales marinos, ilustraciones con barquitos, un jarrón de cristal lleno de conchas o, por qué no, coge la brocha y pinta una pared o arrimadero en azul cobalto.

UNIDOS, TRIUNFAREMOS

¿Quieres un truco de estilista para esta primavera? Junta tres o más jarrones o macetas, de cristal o loza blanca, sobre una mesa o cómoda. Unos vacíos y los otros con plantas y flores. Y disfruta del efecto que causa esta composición en el ambiente general de la estancia. Los objetos de cristal y de cerámica están de moda, pero no cada uno por su lado, sino en grupo. Permítete el exceso y gana estilo y luz.

MOBILIARIO ENTONADO

Puedes utilizar el recurso del color para destacar un mueble o para integrarlo visualmente en el frente que ocupa. La mezcla de acabados aporta riqueza al ambiente, así que prueba a combinar una biblioteca en color gris piedra con un aparador y una mesa en blanco. Recuperar: Esta tendencia de colorear los muebles es perfecta para dar una segunda oportunidad a modelos viejos. Conviene retirar la pintura o el barniz originales, lijar, limpiar bien y dar la nueva mano de pintura. Si el interior está deteriorado, fórralo con papel pintado y quedará como nuevo.

Un espacio en el que predominen el azul y el blanco, aderezado con detalles rojos, parece ser la mejor opción

PLANTAS Y FLORES

Las plantas lo inundan todo y se convierten en elementos esenciales de los espacios durante el buen tiempo. Pero, no solo de plantas –y flores– vive la decoración. El color verde en sí se convierte uno de los colores de la temporada.

MATERIALES

Madera, mármol, piedras… Se apropian no solo de nuestros pavimentos sino que ‘toman’ muebles y objetos, mostrando siempre el poder de lo natural.

IMBATIBLE

Tras temporadas arrasando en la decoración de nuestras casas, este estilo no está dispuesto a abandonarnos. Eso sí, esta primavera-verano muestra su lado más cálido, incorporando a la sencillez de sus líneas, maderas, fibras naturales y tonalidades ocres o incluso pasteles.

CASERO

“Nos vamos despegando de la industrialización en serie y lo exclusivo tiene prioridad. Recuperamos los productos hechos a mano, desde vajillas de loza pintadas, hasta cestería, muebles…”, aseguran los especialistas.

ESTAMPADOS ESTRIDENTES

Contestamos a la llamada de la selva con una decoración exuberante, frondosa y verde, muy verde. Las telas y los papeles pintados se convierten en nuestros mejores aliados. Plantas, pájaros y animales se apropian de cortinas, tapicerías, paredes o complementos, imprimiendo un plus de belleza a cada rincón.

OSTENTACION MEDIDA

El ‘look’ metalizado no pasa de moda y especialmente en color plata. Este tono metalizado se ha convertido en protagonista del ‘streetstyle’ y también viene dispuesto a arrasar en la pasarela de nuestras casas, aunque esta temporada pide siempre prudencia y una utilización en su justa medida.