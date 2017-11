Al DT de Vélez un hincha lo escupió y presentó la renuncia

Otro DT dio un paso al costado. Luego de cumplida la octava fecha de la Superliga Omar de Felippe anunció que dejará la conducción técnica de Vélez Sasfield que anoche cayó en su propio estadio ante Unión en Liniers.

En total el DT renunciante estuvo 31 encuentros al frente del equipo, sufrió ante el equipo "tatengue" la undécima caída de su ciclo y venía de perder por goleada en nuestra ciudad ante Gimnasia.

"Me voy por lo que pasó en la cancha... Un hincha me escupió y ya no estoy para que un estúpido me venga a escupir. La renuncia es irreversible", tiró de Felippe poco después de culminado en el encuentro.

Para dejar clara la situación el director técnico añadió: "No hay marcha atrás. No ando con vueltas".