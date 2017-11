La imagen viral de un campo de algodón que parece un festival de música

En las últimas horas una curiosa imagen está dando la vuelta al mundo. Se trata de la cosecha de un campo de algodón en Texas, pero que a primera vista se asemeja a un concierto masivo durante la noche.

La foto fue tomada por el fotógrafo independiente Micah Horn en Wolfforth, Texas, una pequeña localidad al oeste del Estado. Él publicó la imagen el pasado 29 de octubre en su cuenta de Instagram, y fue gracias a un amigo suyo que llegó a Twitter dos días después.

"No, no es un concierto, ¡pero sí que es un gran show!", escribió Horn en Instagram. Horn confiesa que no sabe quién fue el primero en sugerir que la cosecha de algodón parecía un concierto de rock. Él se enteró cuando la imagen comenzó a hacerse viral, por lo que decidió actualizar su publicación con un pequeño texto donde mencionaba la ilusión óptica.